El Barça incrementa su límite salarial en 800 millones gracias a las 'palancas'

El conjunto azulgrana ha pasado este verano de un margen negativo de 144 millones de euros a uno positivo de 656, según los datos que ha comunicado LaLiga

"Tiene que disminuir la masa salarial para la próxima temporada, ha llegado a su límite máximo con las 'palancas'. Tendrá que reducirlo a 400 y pico millones", avisa Tebas

El FC Barcelona ha incrementado su límite salarial en 800 millones de euros gracias a la venta de activos del club por la que ha apostado este verano su presidente, Joan Laporta. Según los datos que ha hecho públicos este viernes LaLiga, el club azulgrana ha pasado de un límite de -144 millones de euros en enero (que ya eran -27 en mayo) a uno positivo de 656.

Con estos números, el límite de coste de plantilla deportiva del Barça se sitúa a apenas 17 millones de euros del que tiene el Real Madrid (683). En tercer lugar se sitúa el Atlético, con 341 millones. Ya a gran distancia figuran el Sevilla (200), el Villarreal (151), la Real Sociedad (134) y el Athletic (127). En todos los casos, son las cifras máximas que pueden gastar los clubes en su plantilla deportiva, lo que no quieren decir que hagan uso de todo ese dinero.

El Barça, no obstante, sí lo hace. De hecho, Javier Tebas recordó durante la presentación de los límites salarial que Laporta y su tesorero tuvieron que aportar un aval personal para poder formalizar la inscripción de Jules Koundé y que estuvieron hasta el último día haciendo cábalas para encajar a todos sus fichajes. De ahí la tensión en las últimas horas con el traspaso de Aubameyang al Chelsea, imprescindible para la incorporación como jugadores libres de los laterales Bellerín y Marcos Alonso.

Reducción futura de 200 millones

Ahora bien, Tebas dejó claro que el trabajo no ha acabado para el Barcelona, que deberá reducir su gasto en sueldos en alrededor de 200 millones de euros de cara a la próxima temporada. "Tiene que disminuir la masa salarial para la próxima temporada, ha llegado a su límite máximo con las 'palancas', vendiendo activos por casi 700 millones de euros, pero el año que viene no dispondrá de ese dinero de cara al límite salarial. Ahora gasta 656 millones, pero tendrá que reducirlo a 400 y pico", ha advertido el presidente de LaLiga.

Esto es así porque el límite salarial se calcula en función de los ingresos que cada club presupuesta para la temporada en curso. La venta de activos le he reportado al Barcelona esos alrededor de 700 millones de euros extraordinarios, imputables todos a las cuentas de la campaña 2022/23. En temporadas venideras, no contará con ese impulso económico y por tanto tendrá que ajustar sus gastos. Circunstancia que, por descontado, el conjunto azulgrana conoce y asume.

Límites salariales LaLiga 2022-23. / LaLiga

Entre otras cosas porque, como ha recordado, parte de los ingresos obtenidos ahora corresponden en cierta manera a un anticipo de los que iba a tener en siguientes temporadas, en relación a la venta de un 25% de sus derechos de televisión. Cantidad de dinero que, como ha recordado el presidente de LaLiga, se corresponde con alrededor de un 5% de sus ingresos anuales ordinarios, un porcentaje no demasiado significativo para las cuentas anuales de la entidad.

Tebas ha desmentido que la institución que preside haya tratado "con manga ancha" al club azulgrana y ha puesto en valor ese venta de activos. "Pero el año que viene no las tendrá, por lo que tienen que adaptarse a la nueva situación", ha insistido, remarcando además que el Barça nunca ha estado "en riesgo de quiebra" dado el patrimonio del que dispone.

De hechos, ha subrayado que pese a que ha tenido que ingresar 700 'kilos' extra para poder encajar a todos sus fichajes en el límite salarial, el "gasto neto" para esta temporada entre amortizaciones y sueldos se sitúa en los 100 millones. Eso implica que el Barça tiene un gran margen de tesorería para afrontar su día a día ordinario.

Críticas a la Premier

El presidente de LaLiga, acompañado por su director general corporativo, Javier Gómez, ha centrado parte de su intervención en destacar la contención de las pérdidas de los clubes en los últimos años, así como en criticar el modelo de negocio de la Premier League, la liga que más dinero gasta en fichajes en todo el mundo, con gran diferencia sobre el resto.

"La Premier se sostiene con aportaciones milmillonarias de sus accionistas, algo similar a los que ocurre con clubes-estado, aunque no sea exactamente lo mismo, claro. No es el modelo que seguimos en España, Alemania o el que se seguirá a futuro en la UEFA. Hay que corregir lo que está ocurriendo en la Premier, porque se está inflacionando el mercado y no es sostenible a largo plazo", ha señalando, anticipando una batalla que LaLiga piensa librar en los próximos meses.

