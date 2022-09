El fútbol ruso, condenado al ostracismo

Los equipos rusos sufren el castigo de no ir a Europa este año. Ninguno de ellos ha podido optar a formar parte de los elegidos en la Champions League, Europa League o ni siquiera la Conference League. La expulsión de la UEFA es firme: todos los combinados del país euroasiático están vetados de forma indefinida por la ocupación de territorios ucranianos por parte del ejército ruso.

Para ver a uno de sus equipos en competiciones europeas, un fanático ruso tendrá pocos caminos: ni siquiera en su videoconsola podrá hacerlo. El popular videojuego de fútbol FIFA de este año eliminó de su contenido todos los equipos del país, incluido el combinado nacional.

En esta temporada no veremos, por ejemplo, al CSKA de Moscú (campeón de la Europa League de 2005, denominada entonces Copa de la UEFA) repetir su hazaña. El Zenit de San Petersburgo, con el exazulgrana Malcom en sus filas, será un pez grande en un estanque pequeño, domina a placer su Liga pero no podrá soñar con sorprender en Europa. Uno de los más perjudicados por la prohibición es el FK Sochi, que se quedó sin estrenarse en la Champions League, tras quedar subcampeón de la Liga.

Todas las piedras en el camino han debilitado la Liga rusa, que hace dos años era la sexta en el ránking de la UEFA, solo por debajo del Big Five -España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia- y ahora está décima, por debajo de las ligas de Portugal, Países Bajos, Austria y Escocia.

Un futbolero ruso, Aleksey, explica que “ahora mismo el fútbol ruso no es muy interesante”. Él es seguidor del Rostov del Don, su equipo local, y del FC Barcelona. Añade que, además, “hay poca calidad deportiva y la corrupción mata el interés”. Por eso tiene puesto el ojo en equipos que si juegan en Europa como el Barça, igual que afirma que seguirá con especial interés el Mundial, aunque Rusia no podrá participar en la competición.

Rusia quedó fuera de sistemas de transferencias internacionales y eso es un problema para hacer fichajes. ¿Cómo pagar un fichaje a un equipo de la Premier inglesa si no se puede hacer llegar el dinero? ¿Cómo recibir el dinero de un traspaso que se va a la Liga italiana? Estas han podido ser las dos grandes preguntas de muchos de los conjuntos de Rusia, especialmente aquellos que trabajan con bancos sancionados como el CSKA, que opera con el banco VTB. Aunque sí se han producido fichajes en esta dirección, sin duda ha sido una limitación para los equipos de la Premier League rusa a la hora de comprar y vender jugadores.

En este período de fichajes todos los equipos han gastado un total de 47,8 millones de euros -inferior al precio del fichaje más caro de la historia del campeonato, el brasileño Hulk, por 60 millones de euros- , cuando la anterior habían gastado en conjunto 72 millones. Los equipos rusos perdieron los ingresos de jugar en competición continental y de los patrocinadores extranjeros.

Kryliya Sovetov 🆚 PFC CSKA 0️⃣:1️⃣



Red-Blues took the first away win in the 2022/23 @premierliga_en 🔴🔵



➡️ https://t.co/mwQgVyUKBj pic.twitter.com/i86SG1KRvC