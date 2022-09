Tchouaméni y Gavi bombean la sangre de los favoritos y el Villarreal se presenta como alternativa

El Real Madrid ya es líder en solitario del campeonato tras vencer al Betis en la primera demostración de virtudes de Tchouaméni en un remodelado Bernabéu

El mediocentro fue el pulmón del Barça en el atropello al Sevilla e iguala a puntos con el conjunto castellonense, que goleó al Elche y sigue sin encajar un tanto

Sadiq y Braithwaite se estrenan con la Real Sociedad y el Espanyol viendo puerta, Aspas hace un doblete y el Valencia se da un festín a costa del Getafe

Resultados y clasificación tras la 4ª jornada de LaLiga

Aurelien Tchouameni durante el partido que enfrentó este sábado al Real Madrid y el Real Betis. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Una de las formas más eficaces para presentarse en un nuevo colegio era (y en algunos casos seguirá siendo) a través del balón. Tú llegabas con tus zapatos limpios y la mochila perfectamente ordenada. Eso decía lo justo. Lo importante era el primer tiempo de recreo, cuando elegías con qué equipo jugarías hasta el final, como mínimo, del curso escolar. Ahí se cerraba el mercado: dos escuadras enfrentadas hasta el timbre, como un campeonato escocés. A veces descompensadas, pero firmes por el orgullo de esa primera decisión.

Si sabías tocarla, para adelante. Si eras fuerte, a sacar las faltas auto-arbitradas. Si tenías rodilleras, atrás, para rascar. Si preferías no moverte demasiado, de portero. La única y dura exigencia: rendimiento inmediato. El primer examen era este y de ello dependería parte de tu consideración en el grupo. Así lo interpretó Tchouaméni su puesta de largo en el Bernabéu, al que regresó el fútbol más de 100 días después. Lo hizo contra el mismo rival con el que disputó el último partido antes de su remodelación: el Betis, el único equipo que le igualaba en puntos en el arranque de curso.

Sin curso puente

El Real Madrid completó el expediente perfecto (2-1) contra un buen equipo que acabará generalizando el éxito que consiguió la pasada temporada. Perdió a Fekir en el tránsito hacia la sorpresa después de discutir una acción en la que reclamó penalti. Anotaron por parte del bando madridista Vinicius y Rodrygo, un día escolares, hoy en la primera fila del aula de Ancelotti, donde han desarrollado toda su inteligencia táctica. Pero los ojos estaban puestos en ese nuevo integrante de matrícula cara, Aurélien Tchouaméni, que ha sacado sobresaliente en las pruebas iniciales.

Lo ha hecho sin el ‘curso puente’ que le habían prometido, con el maestro Casemiro ejerciendo de en el United de Ten Hag. El poder del francés es tan arrollador que bastaría con las sensaciones que desprende para darle valor a su actuación, calificada de MVP por LaLiga, pero los datos son aún más contundentes: 16 de 19 disputas ganadas (más de un 84%); lideró las intervenciones del conjunto blanco (91) y completó más pases que ninguno (56) con un gran mayoría en el último tercio del campo (87,5%).

🤩 ¡Debut en casa!

🙌 @atchouameni: "Estoy muy feliz. Tenemos a los mejores aficionados del mundo". pic.twitter.com/XpUPVBQFWA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 4, 2022

Es además el tipo de corazón salvaje que le gusta al público blanco, capaz de levantarse como una torre para cabecear y propiciar la exhibición de Rui Silva. O de firmar una ruleta con la que evidencia que es alumno de ciencias y de letras. Queda mucho, no obstante, ha necesitado muy poco para justificar parte de lo invertido en un fichaje de futuro al que las circunstancias han convertido de presente. Las fases de transición y los tiempos de adaptación hace tiempo que se han convertido en un argumento del pasado futbolístico.

Gavi gana el casting

Gavi lo experimentó en carne propia en el Barça. Koeman le hizo debutar con 17 años frente al Getafe a finales de agosto de 2021. Acto seguido, una licenciatura exprés en una clase conflictiva cargada de controles sorpresa, casi siempre con notas decepcionantes para el grupo. Un año después es un fijo en las listas de Luis Enrique y la locomotora del renacido equipo de Xavi. Fue el mejor en la goleada azulgrana ante un inoperante Sevilla (0-3), por delante incluso de reverenciados anotadores como Lewandowski o Raphinha, delegados del nuevo barcelonismo. “Es un corazón con piernas”, sentenciaba Xavi sobre otro mediocentro que se reivindica como protagonista.

Cerró su hoja de servicios como el tercer jugador más participativo, solo por detrás de Araujo y Koundé, con alto porcentaje en el pase (90%) e igualmente una enorme determinación en la zona ofensiva, liderando el apartado de pases en el último tercio de campo (19) y dando una lección de intensidad, aún con el ‘30’ a la espalda.

Descripción numérica de un canterano a la espera de su renovación adulta y que se ha impuesto en la batalla por la titularidad a De Jong o Kessié. Un bético de cuna destripando a un Sevilla desconsolado y trastornado por la presencia en el bando contrario de Koundé, la materia troncal con la que construyó el curso pasado una nueva presencia en Champions. Cuando Bono fue Zamora, con 30 goles encajados. En cuatro jornadas ya ha ido a buscar al fondo de la red la bola en ocho ocasiones. El Pizjuán se enervó hasta la primera gran pitada de una temporada que se prevé larga.

El ánimo es el opuesto al del Sadar, donde otro de esos nuevos alumnos de LaLiga está empezando con matrícula de honor. Es cierto que Aimar Oroz había asistido en 2020 a la jornada de puertas abiertas que es una última jornada de campeonato. Pero su estreno con uniforme está siendo durante la 2022/23, en la que ha tumbado la puerta y se ha subido al escritorio. El canterano rojillo anotó su segundo gol de la temporada para contribuir en el pleno de triunfos como local de Osasuna, firmado ante el Rayo (2-1).

Un Villarreal impenetrable

Carne de delegado de clase, como Toni Lato en el Valencia, defensor del orden che con un brazalete de capitán que le vino a medida. Inauguró la tunda frente al Getafe (5-1), que intentó su contratación en un mercado revolucionario para los de Quique Sánchez Flores. Aunque por desgracia para sus intereses, el cambio de rumbo está dibujando una estela similar a la del inicio de curso de la temporada pasada.

Un solo punto, el que no ha sido capaz de ganar el Cádiz y el mismo que tienen el Elche y un Real Valladolid que buscará este lunes su primer triunfo frente al Almería. Mucho más eficaz es el piano piano si arriva lontano de Mallorca y Girona, que firmaron tablas (1-1) en un alocado final de partido, con tanto de Raíllo y empate de penalti de Samu Saiz.

A estas alturas, el Villarreal es la tercera vía. El Elche no fue rival (4-0) frente a la intensidad de los de Emery, quienes aún no han encajado un tanto -con Rulli bajo palos- en lo que va de una campaña en la que disputarán la Conference League. Esta competición exigirá un menor desgaste para volver a puestos de Champions. Por plantilla, no hay discusión sobre este objetivo. Mientras escuadras como la ilicitana han levantado una muralla para perder el menor número de efectivos, el Submarino Amarillo, ejemplo de gestión económica, consiguió un año más la cesión de jugadores diferenciales como Lo Celso.

Tras el #VillarrealElche, el Submarino se convierte en el único equipo de las cinco grandes Ligas europeas que AÚN NO HA ENCAJADO NINGÚN GOL. pic.twitter.com/SZOTkSbNq4 — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 4, 2022

Frente al programa docente impecable del Villarreal, el conflictivo inicio del Atlético, cabreado con el mundo y las circunstancias. A veces sin razón, como en el enajenado episodio que se vivió, precisamente, cuando el conjunto castellonense asaltó el Metropolitano. Bronca con Gerard por una celebración habitual, cruce con la grada y un estado de tensión que perjudica. En otras ocasiones, con más sentido, como sucedió en el gol del empate de Sadiq ante la Real Sociedad (1-1), donde los visitantes protestaron porque el balón tocó en el brazo del atacante.

Sadiq, Braithwaite y Aspas

La alegría del nigeriano acalló cualquier voz en contra. El suyo es un progreso meteórico. Ya había adelantado un curso tras ascender con el Almería. Al cierre de mercado dio un paso que no muchos arietes consiguen dar, como es fichar por un equipo de la clase media alta de LaLiga. Además, con vocación de disputar la titularidad. La Real es el equipo más binario de Europa, con 1-0 o 0-1 como combinaciones de la mayoría de los partidos. Sadiq tiene una ventaja con respecto al resto: su carácter absolutamente imprevisible, un demonio al que le da igual la asignatura. Él siempre llena los folios, aunque sea con garabatos.

Hay cambios de colegio forzados, con episodios que es mejor olvidar. Braithwaite fue expulsado del Barça al final del mercado. El club que pagó por él 18 millones en febrero de 2020 para arrebatárselo a un Leganés que acabó perdiendo la categoría. Apareció como una solución del gol para el Espanyol, que terminó la ventana de fichajes con la falsa salida de Raúl de Tomás. Era el condicionante para más llegadas. El danés hizo olvidar el trauma momentáneamente con un gol oportunista que dejó mudo a San Mamés (0-1) para la primera victoria de los pericos.

Aventajados, conflictivos, lumbreras, copiones… Hay categorías para casi todos los escolares y jugadores. Después están los que escapan a los rangos, como Iago Aspas, quienes por sus condiciones podrían haber destacado en cualquier universidad. Pero el delantero gallego rehúye del cosmopolitismo para dar todo lo que lleva dentro al único club de sus amores. Es el pichichi de LaLiga, con cinco tantos, dos frente a un Cádiz que sigue sin puntuar (3-0), para igualar con Lewandowski. Ahí es nada. Con una eficacia casi quirúrgica y ajeno a los debates de si debe ir o no al Mundial, defendiendo que él es internacionalmente celeste.

