Verstappen logra la pole en el GP de Países Bajos

Por segundo año consecutivo Max Verstappen abrirá la parrilla de salida en el Gran Premio de los Países Bajos, donde aspira a conseguir su décima victoria de la temporada y a dejar el Mundial visto para sentencia. A diferencia de lo ocurrido hace una semana en Spa, las diferencias entre el Red Bull del campeón y sus directos rivales de Ferrari se han reducido a la mínima expresión y el piloto neerlandés ha conseguido su cuarta pole de 2022 por solo 21 milesimas sobre Charles Leclerc y 92 respecto a Carlos Sainz.

Sound on for the cheers 🙌#DutchGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/WhGRSNJGzr