La RFEF expulsa al Dux Internacional de Primera Federación y frustra su plan de supervivencia

El juez único de competiciones no profesionales acuerda "desinscribir" al club madrileño ante su falta de jugadores y tampoco la permite competir en Segunda Federación

El Dux Internacional, antes de un partido de Primera Federación de la pasada temporada. / Archivo

El juez único de competiciones no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha resuelto este viernes la expulsión del Dux Internacional de Madrid de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Y no solo eso, sino que también ha rechazado la posibilidad de que el club madrileño pueda competir en la división inmediatamente inferior, la Segunda Federación.

Esta decisión deja al Dux en un limbo que frustra su plan de supervivencia. Este pasaba, como relató EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, por ser descalificado de Primera Federación una vez acumulara dos incomparecencias (algo que, en sus planes, ocurriría este mismo fin de semana), pudiendo así reengancharse la temporada que viene, la 2023/24, en Segunda Federación, con la única limitación de no poder ascender durante su primera temporada en esa división.

El Dux asumió ese plan después de que sus máximos accionistas asumieran su incapacidad económica para asumir las condiciones impuestas por la RFEF para participar en Primera Federación. En concreto, la obligación de tramitar 18 fichas profesionales con un salario mínimo de 20.000 euros brutos anuales.

Tras buscar sin éxito inversores externos que permitieran afrontar esa aportación económica, los dirigentes del Dux decidieron no competir esta temporada. De hecho, no han llegado siquiera a inscribir jugadores. Su entrenador, Alfredo Santaelena, reconocía en público que el equipo no iba a presentarse el pasado sábado en Riazor, para la disputa del primer partido de la temporada contra el Deportivo.

"Desinscripción"

Ante esta situación, con el evidente riesgo de que el Grupo 1 de Primera Federación se quedara con 19 equipos en la tercera jornada (tras dos incomparecencias del Dux), la RFEF decidió intervenir. Aplazó el encuentro que debía disputar el sábado contra el Deportivo y anunció la apertura de un expediente de "desinscripción" del conjunto madrileño, una figura controvertida desde el plano legal, dado que no figura en los reglamentos federativos.

El juez único de competiciones no profesionales de la RFEF instó al Dux a inscribir futbolistas suficientes antes del miércoles, invitando de manera preventiva a varios clubes, por sus "méritos deportivos", a solicitar su plaza en Primera Federación (cuya jornada de este fin de semana ha sido aplazado en su totalidad en el Grupo 1) en caso de que quedara vacante. Agotado el plazo de inscripción, el Dux seguía siendo un equipo fantasma, sin un solo jugador con la licencia tramitada.

Talavera y Cerdanyola

Analizada toda la situación, el juez único ha resuelto la expulsión del equipo y la concesión de su plaza al CF Talavera, el mejor de los descendidos el pasado curso en el Grupo 1 de Primera Federación. El Cerdanyola será quien ocupe el lugar del conjunto toledano en Segunda Federación, en ambos casos siempre que sean capaces de cumplimentar los requisitos reglamentarios.

Con toda seguridad, el Dux dará batalla legal tras la decisión del organismo que preside Luis Rubiales, con quien está enfrentado y a quien denunció ante el Consejo Superior de Deportes, persiguiendo su inhabilitación tras la revelación de sus audios privados.

En todo caso, el futuro de la entidad queda en un limbo. Pretende el Dux mantener su actividad de cantera, pero el futuro de su primer equipo queda ahora en entredicho, dado que habrá que resolver si podrá reengancharse el curso siguiente en alguna categoría. Las cosas no han salido como ellos creían y la RFEF se ha quitado un buen marrón de encima.

Noticias relacionadas