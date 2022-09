Vídeo resumen de la etapa 12 de la Vuelta a España 2022

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)conquistó este jueves la duodécima etapa de La Vuelta a España, que recorrió 192,7 kilómetros entre Salobreña y el puerto de primera categoría de Peñas Blancas, en un día donde el maillot rojo sigue siendo Remco Evenepoel (Quick-Step Quick-Step Alpha Vinyl), quien sufrió una caída.

Carapaz ha aprovechado una multitudinaria fuga para conseguir una ventaja de casi diez minutos donde luego ha tenido que resolver contra corredores de mucho nivel, como el neerlandés Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe), que ha entrado segundo. Con la ventaja final por debajo de cinco minutos, el ecuatoriano sigue lejos en la general, pero Kelderman se ha reenganchado y ya es quinto en la clasificación.

