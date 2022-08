Los 10 nombres propios de los últimos días del mercado de fichajes

Él quiere seguir en el Atlético y su entrenador también quiere que lo haga. No debería haber problemas, pero los hay, debido a la cláusula que obliga al Atlético a pagar 40 millones por él si juega con asiduidad. Simeone está resolviendo el entuerto haciéndole salir desde el banquillo, pero no parece una situación sostenible durante toda la temporada. Salga o no (a priori no lo hará), el Atlético debe encontrar una solución.