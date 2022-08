Vídeo resumen de la etapa 9 de la Vuelta a España 2022

El ciclista sudafricano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) ha conquistado este domingo la novena etapa de la Vuelta a España 2022, disputada entre Villaviciosa y Les Praeres sobre 175,5 kilómetros, mientras que el líder Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) dio un estacazo en la general.

Meintjes, a sus 30 años, se impuso en la ascensión final a Les Praeres tras culminar en solitario una fuga que a falta de diez kilómetros parecía cosa de Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) y Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck). Pero su ataque surtió efecto y triunfó en la última etapa previa al día de descanso.

⏪🎬 Última etapa en Asturias. Velocidad y dureza antes de un final espectacular. ¡Revive los mejores momentos en solo 1 minuto!



⏪🎬An explosive start, 170km plus of flat out racing & an incredible finish on Les Praeres. The best of Stage 9 in 60 secs!@gorouvy pic.twitter.com/XzHDnuQ5JM