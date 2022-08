¿Deberían los niños dejar de golpear el balón con la cabeza? El fútbol se lo piensa

¿Deberían los niños dejar de golpear el balón con la cabeza cuando juegan a fútbol? El debate está sobre la mesa de las autoridades responsables de este deporte desde hace casi un lustro. Los últimos años han generado una importante conciencia en el mundo del deporte sobre las consecuencias a largo plazo de los impactos en la cabeza. No solo en el fútbol, también en otras disciplinas como el rugby, el boxeo y, sobre todo, el fútbol americano.

Fue de hecho en la NFL donde surgió la mecha de un problema que ahora el fútbol desea abordar. Todo comenzó en 2017, con un estudio liderado por la Universidad de Boston que evidenció que 110 de los 111 cerebros de jugadores de fútbol americano analizados 'post mortem' mostraban signos de encefalopatía crónica traumática, una enfermedad neurodegenerativa indetectable en vida.

Posteriormente se han ido publicado otros estudios. Este mismo año, en Australia descubrieron que 20 de 21 cerebros analizados de deportistas de varias disciplinas de contacto (entre ellas, el fútbol) presentaban esta misma patología. Sin poder ser considerado aún como evidencia científica por la escasez de estudios, la comunidad científica coincide en que la repetición de microimpactos en la cabeza favorece el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

El gran impacto para el fútbol, no obstante, partió de un estudio realizado por la Universidad de Glasgow en 2019, cuya conclusión fue que los futbolistas tienen tres veces más posibilidades de morir a causa de una demencia que el resto de los humanos. La reacción de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), que fue la que encargó el estudio, fue casi inmediata: prohibió a los niños menores de 12 años golpear el balón con la cabeza durante los entrenamientos. Enseguida se unieron el resto de federaciones británicas.

"En los niños, el cerebro está en desarrollo de plasticidad. Es decir, cuando el cerebro se está formando todavía, los traumatismos repetidos en la cabeza pueden provocar un mayor riesgo de desarrollar patologías futuras. Es algo que todavía no está científicamente probado, pero es más que razonable pensar, a la vista de los estudios realizados, que es así", explica Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

La frontera de los 12 años es más social que científica y tiene que ver sobre todo con la diferencia que marcan los anglosajones entre niños (menores de esa edad) y adolescentes o 'teenagers'. En la práctica, en el sistema español, implica a la categoría infantil e inferiores. Pero, de momento, en España no hay indicaciones al respecto. Entrenadores que han realizado cursos en el último año relatan a este periódico que no han recibido formación sobre la peligrosidad de los remates de cabeza, pese a que las clases incluyen formación médica específica.

"Es que en España no hay concienciación al respecto. Nosotros desde la SEN -indica Porta- lo intentamos, hemos hecho mesas redondas con futbolistas, ex futbolistas y entrenadores de niños para hacerles partícipes de estos riesgos, pero de momento no vemos el reflejo. Quizá a partir de ahora, con la decisión que ha tomado la IFAB, sí lo veamos".

Se refiere el neurólogo a la última circular aprobada por la Internation Football Association Board, el organismo responsable de fijar y actualizar las reglas del fútbol en todo el mundo. Dicha circular del 8 de agosto, adelantada por el portal Iusport, establece un protocolo experimental para prohibir los cabezazos intencionados al balón en competiciones de menores de 12 años. Por extensión, también en los entrenamientos.

Este protocolo se probará de manera experimental en torneos ingleses (la FA es quien llevó la iniciativa y pidió autorización para hacerlo) y probablemente estadounidenses. Básicamente, recoge que cualquier golpeo voluntario con la cabeza será castigado con un libre indirecto, como ocurre en la actualidad con el juego peligroso, las obstrucciones o las cesiones del portero. Castigar con una falta directa, y por tanto con un penalti si la infracción se produce dentro del área, ha sido considerado con un castigo excesivo en las fases iniciales del proyecto.

The @FA has been granted approval from The International Football Association Board to introduce a new trial to remove deliberate heading in football matches across U12 level and below in England from the start of the 2022/23 season.