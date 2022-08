Capology, la web que te desvela cuánto cobran los jugadores de todos los equipos

Una noticia de esta misma semana: LeBron James ha renovado su contrato con Los Ángeles Lakers por dos temporadas a cambio de 97,1 millones de dólares. Es el pan de cada día en la NBA, también en el resto de las grandes ligas estadounidenses, en las que los salarios de sus jugadores son de dominio público. Son, de hecho, parte del espectáculo y motivo de conversación e interés para los aficionados a estos deportes.

En el fútbol, en cambio, la realidad es muy distinta. En la inmensa mayoría de clubes, el sueldo que cobran los jugadores es el secreto mejor guardado de la entidad. Sobre todo, si por algún motivo concreto no interesa demasiado que se sepa. De ahí que casos como el de Gerard Piqué, mostrando en sus redes sociales el ingreso de la mitad de su ficha con el Barcelona, sean tan llamativos e inusuales.

"Los futbolistas no quieren que se sepa cuánto cobran, pero sí quieren saber cuánto cobran los demás. Les beneficia a la hora de establecer comparaciones y poder reclamar un mayor sueldo a su club. Y a los aficionados también les interesa, les provoca curiosidad. Y, por supuesto, a los clubes y a los agentes, para sus propios intereses", coinciden Eric Luna y Federico Pasquetti, cofundadores de Capology.com, un proyecto que pone luz en la eterna tiniebla de los sueldos de los futbolistas.

Capology (cuya traducción libre al castellano sería 'sueldología', pues 'cap' hace referencia a 'salary cap' o tope salarial) es un proyecto nacido en 2017 que se ha ido reorientando desde la NBA hacia el fútbol, deporte al que está ya orientado al cien por cien. En la actualidad, según explican sus fundadores recoge información sobre los contratos de alrededor de 10.000 futbolistas de ligas europeas y americanas: sueldos en bruto y neto, cantidad de dinero total de sus contratos, duración, fechas de traspaso y renovación...

Antes de explicar cómo lo hacen, merece la pena repasar el origen del proyecto. Luna, estadounidense de Colorado, y Pasquetti, italiano de Milán, se conocieron en 2015 en Barcelona, donde ambos cursaron un máster de gestión y análisis de negocios. "Nos hicimos buenos amigos y conectamos por nuestra común afición al deporte. Cuando acabamos los estudios, yo regresé a EEUU, donde tenía como objetivo trabajar para un equipo de la NBA", explica Luna en una vídeollamada con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El cofundador de Capology quería orientar su carrera profesional hacia la gestión de las estructuras salariales de una franquicia y para ello desarrolla un software que es el germen de lo que hoy es su web. "Hice entrevistas con varias de ellas, pero me di cuenta de que les interesaba como herramienta interna y que existía potencial para poder crear una empresa que diera soporte a diferentes clubes de diferentes deportes. Yo no tenía un conocimiento profundo de la industria del fútbol, pero Federico sí y ahí vimos una oportunidad", continúa.

En 2019, ya con Pasquetti junto a Luna, deciden lanzarse al fútbol y dos años después, el pasado verano, optan por dejar al margen el resto de deportes. "En los de EEUU los datos están casi al alcance de cualquiera, pero en el fútbol eso no sucede y vimos que había un nicho de mercado abierto, aunque supusiera un gran reto conseguir la información. Ahora hay algo más, pero hace tres años, cuando empezamos, era realmente escasa", prosiguen los fundadores.

