Jorge Mendes quiere sacar a Marco Asensio del Real Madrid: Inglaterra e Italia le esperan

Marco Asensio tiene por delante un verano en el que tendrá que tomar una decisión que marcará su futuro en los próximos años. El balear acaba contrato con el Real Madrid en 2023 y su decisión sobre renovar o no, será la que marque qué es lo que pasará con él en los siguientes meses. Si decide no renovar, el Madrid querrá que salga para poder ingresar dinero con su traspaso. Asensio quiere más minutos y Jorge Mendes quiere que salga del Santiago Bernabéu cuanto antes.

Según informó El Larguero de la Cadena SER, Jorge Mendes ya le está buscando equipo fuera de España para firmar un gran contrato este verano. “Jorge Mendes quiere sacar a Asensio del Real Madrid cuanto antes. Milan, Juventus, Newcastle y otro club inglés son los posibles destinos del balear”, dijo Antón Meana. La posibilidad de ir al Mundial a final de año pasa por jugar y con Carlo Ancelotti en el Real Madrid no tiene un hueco asegurado en el equipo titular.

El entrenador italiano sí que ha contado con el balear durante la pasada temporada, pero la irrupción de Rodrygo, con sus goles en la Champions, han colocado al brasileño por delante. Además, Benzema y Vinicius son intocables y Eden Hazard también parte de cero y con la ilusión de ser importante en el Real Madrid. La competencia será muy grande y por eso Jorge Mendes quiere sacar a Asensio del club blanco.

Marco Asensio ya piensa en su futuro en el Real Madrid

La última decisión la tendrá el jugador. El Real Madrid intentará su renovación, pero si el jugador no está de acuerdo, su salida podría ser este mismo verano para ingresar dinero por un traspaso. Los números de Marco Asensio esta temporada son mejores que otros años, y en 42 partidos ha marcado 12 goles con dos asistencias, participando en 31 encuentros de Liga y ocho de Champions, además de la Supercopa y la Copa del Rey.

Durante la concentración con la Selección Española no ha querido hablar sobre su futuro, pero tras terminar los partidos con La Roja, toca centrarse en su futuro. "Hay tres posibilidades, me queda un año y está la posibilidad de quedarme. Aún no he hablado nada con el club, me quiero centrar en la selección, a partir de esta concentración se verá lo que hago con mi futuro", explicó el balear.

El Real Madrid se ha reforzado por el momento en la defensa y en el centro del campo con las llegadas de Antonio Rudiger y Aurelien Tchouameni. Carlo Ancelotti gana en lo físico en las contrataciones del ex del Chelsea y del Mónaco y habrá que ver si tiene más refuerzos en la delantera.

