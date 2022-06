Guía para no perderse en la guerra sucia del fútbol español: los amigos y los enemigos de Rubiales

Aganzo denuncia a Rubiales. Manos Limpias denuncia a Piqué. Tebas denuncia a dos trabajadores de la RFEF. ¡Rubiales denuncia a Rubiales... y Rubiales denuncia a Rubiales!

Llega un momento, en esta guerra sucia que se está librando desde hace meses en el fútbol español, en el que es más fácil perderse que tenerlo todo claro. Son muchos los personajes que van apareciendo en audios privados, en fotos hechas a traición, en conversaciones de Whatsapp y correos electrónicos publicados sin consentimiento ni conocimiento de sus autores.

Desde que 'El Confidencial' comenzó a publicar información privada del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, obtenida de manera presuntamente ilegal por un tercero, el fútbol español ha entrado en un estado de combustión que no parece tener fin, con denuncias cruzadas entre los diferentes protagonistas, más después de que 'Ok Diario' comenzara a publicar audios y fotografías de lo que parece una clara operación de contraataque.

Esta guía práctica pretende condensar quiénes son los actores principales, directos e indirectos, de todo este conflicto y cuáles son las relaciones entre ellos, siempre a partir del personaje clave de la trama, que es Luis Rubiales. Y sabiendo que en cualquier momento la lista de personajes se puede ampliar, las denuncias pueden aumentar o que incluso alguno de ellos puede caer definitivamente en desgracia. Porque la guerra está abierta por completo.

El epicentro de la guerra

LUIS RUBIALES. El presidente de la RFEF es el epicentro de todo, después de que ‘El Confidencial’ comenzara a publicar documentos privados obtenidos de manera presuntamente ilegal por un tercero. A raíz de lo publicado, cuenta con multitud de frentes abiertos: una denuncia ante la Guardia Civil (de AFE), otra denuncia (de Manos Limpias) y una querella (de Miguel Galán) ante la Justicia ordinaria, además de otra por acoso y coacciones (de su tío Juan), una investigación en marcha de la Fiscalía Anticorrupción (también solicitada por Galán) y dos solicitudes en la mesa del CSD (de AFE y el Dux Internacional de Madrid) para que sea investigado por el Tribunal Administrativo del Deporte. En medio de esta madeja, Rubiales recibió una buena noticia: la juez le dio la razón en el pleito con el despacho de arquitectos Gareid Proyectos CB, que reformó la vivienda cuando era capitán del Levante UD.

Andreu Camps, Luis Rubiales y Tomás González Cueto. / Efe

El núcleo duro de la RFEF

ANDREU CAMPS y TOMÁS GONZÁLEZ CUETO. Secretario general y asesor jurídico de la RFEF, son las dos personas que han ofrecido explicaciones públicas además del propio Rubiales. Ambos han sido denunciados por Manos Limpias por participar en gestiones con la de la ayuda a vivienda presuntamente irregular recibida con el presidente federativo.

MIGUEL GARCÍA CABA. Vicesecretario general de la RFEF, reconoció en una entrevista haberse reunido recientemente con Javier Tebas y haber grabado su conversación, que posteriormente fue publicada de manera parcial por 'Ok Diario'. Por este motivo, Javier Tebas ha anunciado que presentará una querella contra él por injurias y calumnias.

JAVIER GÓMEZ MATALLANAS. Portavoz de la RFEF desde hace unas semanas, ha puesto voz a la denuncia federativa de que Tebas es la persona que está detrás de las informaciones privadas de Rubiales publicadas por El Confidencial. Por este motivo, el presidente de LaLiga ha anunciado que, al igual que con García Caba, se querellará contra él por injurias y calumnias, presuntamente vertidas en declaraciones a medios como Efe y Cuatro.

ALFREDO OLIVARES y PEDRO GONZÁLEZ SEGURA. Directores de Organización y Personas y del departamento legal de la RFEF, respectivamente, han sido denunciados por el ex jefe de gabiniete de Rubiales, Juan Rubiales, por acoso y coacción, tras haberse presentado, presuntamente, en su domicilio para instarle a la firma de una serie de documentos mientras estaba de baja por depresión, en el contexto de toda esta guerra sucia.

Luis Rubiales y Alejandro Blanco, hace unos días. / Efe

Los aliados de Rubiales

GERARD PIQUÉ. El futbolista del FC Barcelona fue uno de los primeros protagonistas de la trama, a cuenta de la comisión cobrada por su empresa Kosmos por mediar en el acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí para que la Supercopa de España se disputara en suelo saudí. También está siendo investigado por Anticorrupción y está a la espera de que un juez decida sobre una denuncia y una querella presentadas contra él.

ALEJANDRO BLANCO. El presidente del Comité Olímpico Español es el apoyo de mayor rango institucional que le queda a Rubiales. Acudió en calidad de invitado a la reciente asamblea de la RFEF y le mostró su apoyo en público de manera incontestable, como ha hecho desde que el dirigente andaluz asumió la presidencia federativa.

Luis Rubiales y Javier Tebas en una asamblea de LaLiga en 2019. / Archivo

Los enemigos de Rubiales

JAVIER TEBAS. El presidente de LaLiga es, desde hace muchos años, el principal enemigo de Rubiales, que le acusa de estar detrás de la guerra sucia desatada en su contra. Una acusación que él niega y por la que ha demandado a García Caba y Gómez Matallanas, empleados de la RFEF. También se le acusa de estar vinculado a varios de los denunciantes de Rubiales (su tío Juan, Galán, Aganzo, el Dux Internacional...), algo que también rechaza de pleno. Aunque, por descontado, no esconde que estaría encantado de que Rubiales dejara de ser presidente de la RFEF.

GERARDO GONZÁLEZ OTERO. Fue ‘número dos’ de Ángel María Villar en la RFEF, después su opositor y hoy colaborador de LaLiga y de Tebas a través de su empresa G20 Publisport. Rubiales le considera el brazo ejecutor del presidente de LaLiga en esta guerra sucia contra él tras las informaciones aparecidas en Ok Diario.

JOSÉ MANUEL FRANCO. El presidente del Consejo Superior de Deportes ha puesto distancia con Rubiales tras las informaciones que se han ido conociendo y, sobre todo, después de que se filtraran conversaciones con antiguos miembros del Gobierno (el ex ministro José Guirao y la ex secretaria de Estado Irene Lozano) y hasta con Pedro Sánchez. El ejecutivo le ha retirado su confianza, pero todavía no ha dado el paso de enviar las denuncias de Aganzo y el Dux al Tribunal Administrativo del Deporte para que estudie su posible inhabilitación.

DAVID AGANZO. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles fue durante años el delfín de Rubiales para convertirse después, con el salto de su ex jefe a la RFEF, en uno de sus más claros enemigos. Tras revelarse que fue espiado, presuntamente por orden de la propia RFEF, mientras se cocinaba una moción de censura en su contra en 2019, ha denunciado a su antiguo jefe ante la Guardia Civil y también ante el Consejo Superior de Deportes. La RFEF le considera aliado con Tebas contra él.

JUAN RUBIALES. Tío carnal y ex jefe de gabinete de Luis Rubiales, desde la RFEF le señalan como la persona que ha filtrado la información a 'El Confidencial'. Todavía es empleado federativo, pero está actualmente de baja y ha denunciado por acoso y coacción a su sobrino y a otros tres empleados de la RFEF (Camps, González Segura y Olivares). Su sobrino, a su vez, le ha denunciado por robar información ilegal y revelación de secretos, junto a otro empleado de la RFEF cuyo nombre no ha trascendido.

MIGUEL ÁNGEL GALÁN. El presidente de la escuela de entrenadores CENAFE tiene un amplio historial de presentación de denuncias en el fútbol español. En esta ocasión, lo ha hecho contra Rubiales y Piqué tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en los juzgados de Majadahonda, que estudian en estos días la admisión a trámite de su querella. Según publicó 'Ok Diario', se reunió hace pocos días con Gerardo González Otero y la RFEF le considera otro de los 'hombres de Tebas' en estas maniobras.

MIGUEL BERNAD. El pseudo sindicato Manos Limpias, con su secretario general al frente, presentó una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla contra Luis Rubiales, Camps, González Cueto y Piqué tras la primera tanda de informaciones publicadas por 'El Confidencial', entre las que se incluyen las relativas a la Supercopa de España, la ayuda para vivienda que recibió el presidente de la RFEF o su polémica viaje a Nueva York.

STEPHEN NEWMAN. El presidente del Dux Internacional de Madrid está enfrentado con Rubiales desde hace tiempo por su gestión de la nueva Primera RFEF. Su rol en esta guerra fue presentar un escrito en el CSD para solicitar que el TAD investigue al presidente de la RFEF, pensando en una eventual inhabilitación. Como el de AFE, dicho escrito sigue a la espera de que Franco y su equipo lo estudien.

