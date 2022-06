Canadá, la selección feminista que ha alcanzado el Mundial de Qatar gracias a la inmigración

En Canadá viven casi ocho millones de inmigrantes, según la ONU, lo que supone algo más de un 21% de su población, una de las tasas más altas en los países industrializados. Es un país con una amplia política migratoria que se refleja en su diversidad étnica, con más de 30 grupos representados con al menos 100.000 miembros cada uno.

Este mestizaje ha permitido a la selección masculina de fútbol de Canadá clasificarse por segunda vez en su historia, y 36 años después, para un Mundial. Lo hicieron tras vencer a Jamaica y como primeros del grupo Concacaf (Centroamérica) por delante de EEUU y México.

Sirva de ejemplo su buque insignia, Alphonso Davies, lateral del Bayern, nacido en un campo de refugiados en Ghana hasta que a los cinco encontró, junto a su familia, asilo en el país norteamericano. De esta fórmula se han beneficiado durante años selecciones europeas como Francia o Suiza, pero el modelo canadiense es más reciente, como sus propias corrientes migratorias.

La otra gran clave del éxito del combinado que dirige John Herdman ha sido el fútbol femenino, oro olímpico en Tokio 2020 y bronce en Londres 2012 y Rio 2016. El propio seleccionador nacional empezó dirigiéndolas a ellas, que ocupan el sexto lugar en el ranking FIFA, y terminó en 2018 entrenándolos a ellos, en el 38º de la clasificación, la mejor posición de su historia. Herdman se convertirá en Qatar en el primer entrenador en dirigir a una selección femenina y una masculina en un Mundial. “Yo soy un inmigrante más”, apunta el británico.

El 'soccer' de Canadá es multicultural, pero también feminista, y no solo porque las mujeres han sido, como ocurre en EEUU, sus catalizadoras. También porque sus compañeros comparten sus demandas igualitarias.

De la teoría a la práctica, como sucedió el pasado domingo, cuando se negaron a jugar un amistoso contra Panamá en medio de una disputa con su federación por las condiciones de un nuevo contrato. Entre las exigencias del equipo que dirige Herdman está que las futbolistas perciban el mismo salario y que se compartan los premios económicos de un Mundial que ha supuesto toda una revolución.

This is the "Dear Canada" letter released by Canada's national men's team players.

Asking for a review of Canada Soccer's broadcast & sponsorship contracts, 40% of World Cup qualification money, and a joint contract with the women's team with equal compensation for match fees. pic.twitter.com/STazGyJ9MW