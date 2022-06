La PGA suspende a Sergio García, Phil Mickelson y Dustin Johnson por unirse al nuevo circuito saudí

2 Se lee en minutos EFE



La PGA, que controla el principal circuito de golf estadounidense, ha suspendido a los golfistas que disputan esta semana la 'Superliga' saudí, entre los que se encuentran el castellonense Sergio García, Dustin Johnson y Phil Mickelson.

La organización publicó este jueves un comunicado apenas unos minutos después de que comenzase la primera parada del nuevo circuito, el LIV Invitational, financiado por Arabia Saudí en Londres.

En él confirmó que los participantes en el LIV no podrán participar en los eventos organizados por la PGA por ir esta en contra de sus regulaciones y apostilló que todos los que participen en el LIV en el futuro seguirán el mismo camino.

"Estos jugadores han tomado sus propias decisiones basándose en cuestiones puramente económicas, pero no pueden pedir ahora los mismos privilegios que el resto de participantes del circuito", dijo Jay Monahan, comisionado de la PGA.

El LIV reparte, en cada una de sus siete primeras paradas, 23 millones de euros en premios, lo que es más que el evento que mayor bolsa de premios tiene en el circuito PGA, The Players, que reparte 18,5 millones de euros. Además, la octava y última parada del LIV, celebrada en Miami, entregará 46,5 millones de euros.

Además, el LIV promete menos desgaste, en forma de menos torneos a lo largo del año, así como un futuro garantizado a los golfistas, que en el PGA se rigen por el ránking.

Los golfistas que han renunciado a su licencia, como Sergio García y Johnson, serán retirados de los ránkings el próximo domingo, cuando termine el Abierto de Canadá que se disputa esta semana.

En total, han sido suspendidos 17 golfistas.

"Lo que diga la PGA no me importa"

El golfista español afirmó que no le importa lo que diga la PGA, en declaraciones ante los medios en la zona mixta del Centurion Club al término de la primera jornada de la 'Superliga' del golf financiada por Arabia Saudí.

"No soy un miembro del circuito PGA. No me han suspendido porque no soy miembro de ese circuito", aseveró García, que se encuentra entre los 17 golfistas suspendidos por la PGA.

"No me importa, estoy muy feliz donde estoy. Estoy emocionado con este circuito y es en lo que me voy a concentrar. Lo que diga la PGA no me importa", añadió García, que terminó decimosexto con un golpe sobre par en la jornada inaugural de la competición.

"Hubiera sido mejor que los dos circuitos coexistieran, pero algunos no han querido. Estoy contento con mi decisión", subrayó.

García explicó que la principal razón por la que se ha unido al LIV es porque le va a permitir seguir jugando al golf y pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, a los que quiere "ver crecer".

"No sé ni si hubiera podido mantener la licencia PGA de todos modos, porque hubiera tenido que jugar muchos torneos. Esto me permite jugar menos y ver más a mi familia", apuntó.

El español también matizó que le gustaría seguir jugando los 'major' y mantener la licencia europea para poder seguir disputando algunos torneos en el Viejo Continente.

