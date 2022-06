Nadal reivindica la humildad y la perseverancia, "que parecen estar pasadas de moda"

3 Se lee en minutos Jaume A.



Rafa Nadal, que el pasado domingo ganaba su título número 14 en Roland Garros, ha presidido esta tarde, en una emotiva y calurosa ceremonia académica, la graduación de 33 alumnos que han finalizado su etapa escolar en el Rafa Nadal International School, el colegio internacional americano ubicado en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Como ya es tradición, Rafa Nadal ha presidido la ceremonia y se ha dirigido a las familias, a los profesores y a los jóvenes estudiantes para darles la enhorabuena por haber finalizado un periodo muy importante de sus vidas. Durante su discurso, el manacorí ha querido destacar la importancia que tiene la lucha por superar las adversidades y ha hecho hincapié "en dos virtudes que parecen estar pasadas de moda: la humildad y la perseverancia":

“Yo sé que ahora lo que está de moda es la inmediatez y que la paciencia no es una virtud que sea muy valorada. Cuando queremos cualquier cosa, tan solo tenemos que coger el teléfono móvil y hacer una compra, ver una noticia, o tener la información que necesitamos. Pero hoy querría recordaros que los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro. Se consiguen luchando, peleando y aprendiendo de las caídas. Estoy convencido de que todos vosotros vais a ser grandes profesionales y buenas personas, que es lo más importante. Pero también os digo por experiencia, que en el camino os vais a encontrar con momentos que no esperabais, y con decepciones que os harán dudar de todo. Es en esos momentos en los que debéis apoyaros en vuestra familia, vuestros amigos y las personas de confianza que os recordarán cuáles eran vuestros sueños y vuestros objetivos para volver a soñar con ellos. Fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. A veces caeréis una vez, y otra vez y otra vez. Pero es entonces cuando tenéis que ser humildes y aceptar que a veces las cosas no salen como siempre queremos. Por eso, en una sociedad que se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar pasadas de moda: La Humildad y la Perseverancia. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida. Pero también os digo que las virtudes no se adquieren de inmediato, también hay que trabajarlas en el día a día, en vuestra actividad cotidiana. Siendo puntuales, entrenando lo que toca, estudiando cada día, teniendo respeto y obediencia a vuestros padres, siendo generosos con vuestros amigos, siendo tolerantes con los que os rodean… Son estas pequeñas cosas las que marcan la diferencia y las que os harán mejores profesionales y grandes personas para la sociedad”.Si en ceremonias anteriores los invitados a la graduación habían sido Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell Roger Federer y Maria Sharapova (estos dos últimos de manera virtual), este año el padrino ha sido Ricky Rubio. El jugador de la NBA ha también ha animado a los jóvenes jugadores a esforzarse, a dar el máximo y a no rendirse ante las adversidades.

La ceremonia también contó con las intervenciones de Alexander Marcos Walker (Director del Rafa Nadal School), y de los graduados Daniel Azrak Marbán (Valedictorian) y Xavier Sabach (Salutatorian).El culmen de la ceremonia tuvo lugar con el lanzamiento de birretes tras la entrega de diplomas efectuada por Ricky Rubio, que felicitó individualmente a cada uno de los jóvenes estudiantes, que ya preparan su acceso a la vida universitaria.

