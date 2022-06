Tchouameni elige al Real Madrid por delante del PSG y acuerda un contrato hasta 2027

Aurélien Tchouaméni tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid y ha elegido al club blanco por delante del PSG. El equipo francés se ha retirado de la ‘puja’ por el centrocampista al conocer las intenciones del jugador de vestir de blanco a partir de la próxima temporada. Tchouaméni está muy cerca de ser jugador del Madrid y firmaría un contrato hasta 2027.

Florentino Pérez va a tener que rascarse el bolsillo para fichar a Aurélien Tchouaméni. El club blanco y el jugador ya han llegado a un acuerdo, pero aún faltan detalles con el Mónaco. La elección de Tchouaméni ha sido la de fichar por el Real Madrid y el PSG ha dado un paso a un lado, según informa el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes. El precio de salida estaría alrededor de los 80 millones, más 20 en variables.

El Real Madrid quiere atar a Aurélien Tchouaméni y firmará un contrato hasta 2027 para luchar por un puesto con Casemiro. El centrocampista es del perfil del brasileño y formaría el centro del campo de Carlo Ancelotti a partir de verano, junto a Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga y Fede Valverde.

El Real Madrid está invirtiendo en jugadores jóvenes que vayan creciendo en el Santiago Bernabéu. La apuesta del club blanco por tres jugadores como Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde como los recambios en el futuro de Casemiro, Kroos y Modric es clara. Carlo Ancelotti tendrá que ir dando minutos a los jóvenes para que vayan cogiendo experiencia para que asuman el control de la nave blanca en el centro del campo en los próximos años.

Antonio Rudiger fue el primer fichaje del Real Madrid este verano y el de Aurélien Tchouaméni sería el segundo. El club blanco se reforzaría en defensa y en el centro del campo y quedaría pendiente alguna llegada más para apuntalar la delantera. Hay varios nombres que estarían en la agenda del Madrid, pero por ninguno se va a hacer un gran desembolso.

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadrid



Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r