Fichaje del Real Madrid: Florentino saca la billetera y compra a Tchouaméni por 100 millones

Aurélien Tchouaméni jugará en el Real Madrid. La insistencia del centrocampista del Mónaco por la opción blanca ha sido clave en unas negociaciones en las que se cruzaron Liverpool y el París Saint-Germain, lo que el club monegasco utilizó para tratar de inflar el precio del traspaso.

Tchouaméni deal ⭐️🇫🇷



▫️ Klopp called him for Liverpool.

▫️ PSG made the best proposal.

▫️ Player only wanted Real Madrid.

▫️ Personal terms agreed with Madrid in Paris, before UCL final.

▫️ Breakthrough in the negotiations between clubs yesterday.

▫️ Done deal with Real Madrid. pic.twitter.com/uFWV7X134o