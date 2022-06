Así es el tratamiento al que se va a someter Nadal

2 Se lee en minutos EPE



"No estoy lesionado, vivo con una lesión. Llevo tres meses sin poder casi entrenar. Tengo lo que tengo y no se va a solucionar", explicaba Nadal durante la disputa del pasado Roland Garros. A pesar de ello, ha logrado hacerse con la victoria, la decimocuarta de su carrera para un total de 22 títulos de Grand Slam. Un palmarés que todavía podría ampliar, ya que, tras derrotar a Casper Ruud en la final, el de Manacor anunció que no se retira y que se someterá a un nuevo tratamiento en el pie para poder seguir compitiendo "el máximo posible de años".

Concretamente, el pie izquierdo de Nadal recibirá La semana que viene se someterá a un tratamiento de inyecciones con radiofrecuencias pulsátiles "que disminuyen la sensación en el pie" sin llegar a anestesiarlo. De esta forma, el equipo médico del tenista espera poder combatir la enfermedad degenerativa que provoca el dolor crónico en el pie, denominada síndrome de Weis Muller, que Nadal arrastra desde que en 2004 se rompió el escafoides.

En Roland Garros, el manacorí tenía que inyectarse un anestésico en el nervio antes de cada partido, lo que le hacía perder la sensibilidad en el pie, aumentando así el riesgo de sufrir otras lesiones. Una solución de urgencia para poder competir en la tierra batida a la que no recurrirá durante la gira sobre hierba que se abre próximamente en el calendario tenístico. En vez de ello, Nadal apostará por este nuevo tratamiento, sobre el que se muestra "optimista".

"Si funciona continuaré jugando, si no, será otra historia, me plantearé si estoy dispuesto a operarme", ha explicado Nadal. La decisión de operarse, no obstante, deberá meditarla largo y tendido, ya que podría tenerle apartado de las pistas durante más de medio año. "Eso lo tendría que hablar conmigo mismo, con calma, porque sería una decisión de vida, de saber si compensa estar medio año parado, sin seguridad de nada. Tendría que entender mejor las cosas para tomar esa decisión que ahora no estoy preparado para tomar".

Mientras tanto, Nadal disfruta de su 14º título de Roland Garros, un triunfo "emocionante e inesperado". Para el de Manarco, "es el torneo más importante de mi carrera. No sé si este será el último o cuántos me quedarán, pero el esfuerzo ha merecido la pena". "Confío en seguir porque estoy en un momento bonito, inesperado a estas alturas de mi carrera. Es un regalo seguir jugando a esta edad. Vamos a hacer las cosas que sean razonablemente posibles para seguir", ha asegurado Nadal.

