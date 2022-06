¿Cómo juega Zverev, el rival de Rafa Nadal en las semifinales de Roland Garros?

Alexander Zverev será el rival de Rafa Nadal en el partido de semifinales de Roland Garros (14:45 horas, en abierto en el canal DMAX). El tenista alemán de 25 años, número tres del ranking ATP, ya consiguió deshacerse de la nueva promesa patria de la raqueta, el murciano Carlos Alcaraz, y ahora intentará repetir la gesta con Rafa Nadal.

Previsiblemente, le resultará mucho más complicado, ya que Nadal parte como favorito a pesar de la lesión crónica que arrastra en el pie izquierdo por la que tiene que jugar infiltrado todos los partidos. No en vano, se trata del rey absoluto de la tierra batida parisina, con 13 títulos de Roland Garros a sus espaldas, para un total de 21 trofeos de Grand Slam, y un bagaje de 110 victorias y solo 3 derrotas en París.

🗣️ "Another big challenge is coming tomorrow"@RafaelNadal looks ahead to his semi-final:#RolandGarros