Jayson Tatum, el MVP que devolvió a los Celtics a la final de la NBA

El trofeo Larry Bird al MVP de la final del Este en la NBA, que se entregaba este año por vez primera, ya tiene dueño. Y no puede ser más premonitoria la elección: Jayson Tatum, la estrella indiscutible de Boston, en quien muchos ven al sucesor del legendario jugador de Indiana.

Su actuación en el decisivo séptimo partido de la serie frente a los Miami Heat volvió a estar a un nivel excepcional (26 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias). Para muchos fue el principal responsable de la victoria por 96-100 y de devolver, 12 años después, a los Celtics a una final de la NBA, donde se encontrarán con los Warriors de Steph Curry a partir del jueves, al mejor de siete partidos.

“Es el jugador que nos ha empujado durante la temporada”, admitió el entrenador de los Celtics, Ime Udoka. “Se le puso mucha responsabilidad sobre sus hombros y ha cumplido. Está en el mejor quinteto de la temporada. Se merece todos los elogios y solo tiene 24 años, está aún muy lejos de su techo”.

Jayson Tatum lifted the @celtics to the win in Game 7 to claim the Bob Cousy Trophy as Eastern Conference Champions and advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #BleedGreen pic.twitter.com/dilXguSyQ5