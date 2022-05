Bagnaia gana en casa, Quartararo consolida su liderato y Aleix Espargaró suma otro podio

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), hizo sonar por primera y única vez el himno italiano "Fratelli d'Italia" en el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mugello y doblegó al vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y al español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que sumó su cuarto podio consecutivo.

Bagnaia suma dos victorias en la actual temporada, España e Italia, mientras Quartararo consolida su primera posición en el campeonato al sumar cuatro puntos más que Aleix Espargaró, quien iguala a Marc Márquez y el italiano Andrea Dovizioso como los únicos pilotos de la categoría de MotoGP que consiguen cuatro podios consecutivos en una temporada.

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) tuvo que perder tres posiciones en la formación de salida para cumplir con la sanción impuesta por Dirección de Carrera tras rodar lento durante la tercera tanda de entrenamientos libres, por lo que pasó de la undécima plaza que logró en la clasificación a la decimocuarta, con lo que pilotos como Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ganaron una posición.

Márquez también fue noticia pues el sábado, tras la clasificación oficial, anunció que tenía que volverse a operar al haber sufrido una importante rotación del húmero de su brazo, un dato confirmado por el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, de la Clínica Mayo de Rochester, en Estados Unidos, que será el encargado de realizar la intervención quirúrgica el próximo jueves.

A pesar de saber que tendrá que ser baja seguramente por espacio de cuatro o cinco meses, que es el periodo de recuperación que se prevé deba afrontar el piloto, siempre y cuando todo vaya bien, ya que no deja de ser una intervención un tanto complicada, Marc Márquez quiso disputar la carrera italiana para ayudar al equipo y a Repsol Honda y lo hizo ya desde los primeros segundos al ganar cuatro posiciones en la frenada de final de recta, en donde el primero fue el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22).

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP21), que había sido el más rápido de entrenamientos, se vio superado tanto por Luca Marini como por el compañero de equipo de éste, Marco Bezzecchi, que completó primero el giro inicial, en el que Marc Márquez perdió algunas posiciones y pasó décimo.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que fue séptimo de entrenamientos pero dijo tener ritmo para la carrera, salió bien y al final de la vuelta inicial ya había recuperado tres posiciones y era cuarto, entre Di Giannantonio y el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que poco después ascendió hasta el tercer puesto al superar al español y al autor de la "pole position".

Quartararo consiguió superar a Marini en la cuarta vuelta y una más tarde la carrera perdía a uno de sus protagonistas, el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que se fue por los suelos en la curva nueva cuando iba en posiciones demasiado retrasadas para él, e instantes más tarde fue el campeón del mundo de MotoGP en 2020, Joan Mir (Suzuki GSX RR), el que se fue por los suelos en la curva uno, la curva de San Donato.

En esa misma vuelta, la octava, también se fue por los suelos el otro piloto de Suzuki, Alex Rins, en su caso en la curva doce.

Pero la sorpresa venía desde atrás con el italiano "Pecco" Bagnaia, que fue dando cuenta de todos sus rivales hasta ponerse a rebufo de la moto de Bezzecchi, al que superó en la novena vuelta para intentar cambiar el ritmo y marcharse en solitario camino de la que sería su segunda victoria de la temporada.

Por esos instantes en cabeza de carrera se formó un quinteto con Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Marini y Aleix Espargaró y casi a tres segundo estaba un trío con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

Bagnaia recogió los frutos de su fuerte ritmo en poco tiempo pues en el duodécimo giro ya contaba con un segundo de ventaja sobre Quartararo, Marini, Bezzecchi y Aleix Espargaró, a los que se "engancharon" por detrás Zarco y Bastianini, que acabó por los suelos en la curva cuatro de decimocuarta vuelta.

Las vueltas finales tuvieron la única incógnita de saber si Quartararo sería capaz de alcanzar a Bagnaia y si Aleix Espargaró podría doblegar a Marco Bezzecchi para irse en busca del francés.

Espargaró consiguió la tercera posición en el decimoséptimo giro, en el que estaba a 1,4 de Fabio Quartararo pero todavía con seis vueltas por delante para intentar alcanzar al francés, su gran rival en la clasificación provisional del mundial, en la que ambos ocupan las dos primeras posiciones.

Pero el ritmo de sus rivales resultó muy consistente y Aleix Espargaró no pudo hacer nada por alcanzarlo y, muy al contrario, tuvo que defenderse, con éxito, de los ataques de los pilotos de Ducati Marco Bezzecchi, Johann Zarco y Luca Marini, para sumar su cuarto podio consecutivo y el quinto de la temporada.

La cuarta plaza fue para Johann Zarco, seguido por Marco Bezzecchi, Luca Marini, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira y Marc Márquez, que acabó décimo.

