Muguruza naufraga en la primera ronda de Roland Garros

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha despedido a las primeras de cambio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de caer este domingo en su estreno en primera ronda a la estonia Kaia Kanepi (2-6, 6-3, 6-4), un resultado que pone en peligro su presencia en el 'Top 10' del ranking WTA.

La hispano-venezolana, ganadora en París en 2016 y que dominaba el duelo por 6-2 y 2-0, desaprovechó el set y el 'break' de ventaja en un nuevo fundido a negro en la gira de tierra batida, como ya le sucediera tanto en el Mutua Madrid Open como en Roma. En 2022, solo ha ganado siete partidos en nueve torneos.

Todo en un duelo en el que sobrevivió a las seis pelotas de rotura a las que se enfrentó en el parcial inaugural, donde se valió de un 'break' en el tercer juego y otro en el séptimo para adelantarse en el choque. Un quiebre en el juego inaugural de la segunda manga, confirmado en el siguiente, auguraba un panorama positivo para la número diez del mundo.

Sin embargo, después del 3-1, Muguruza se mostró errática y cayó en una espiral que le hizo perder el resto de juegos del set, que permitió a Kanepi empatar el partido. Todavía resistió ante tres nuevas ocasiones de quiebre en la última manga, pero sucumbió en la cuarta, en el noveno juego, que bastó a la estonia para llevarse la victoria en algo más de dos horas.

