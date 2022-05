Mbappé se queda en el PSG: 'L'Équipe' adelanta que rechaza al Madrid

Kylian Mbappé. / Reuters

Kylian Mbappé ha decidido renovar por el París Saint-Germain, según adelanta el diario L'Équipe. El medio confirma el acuerdo del jugador con los propietarios cataríes de la entidad francesa. Con esta decisión deja plantado al Real Madrid, con el que también había llegado a un acuerdo, pero que finalmente no respetaría para seguir en el club parisino. Según afirma la radio francesa RMC Sport, la prolongación del contrato de Mbappé traerá consigo cambios en el organigrama del club, que comenzarán a ser anunciados a partir de la próxima semana.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a accepté l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Ne manque plus que la signature. https://t.co/lv9GCYxJYQ pic.twitter.com/MmyNuSiljX — L'ÉQUIPE (@lequipe) 21 de mayo de 2022

ANUNCIO TRAS EL METZ

Las negociaciones se han alargado hasta este sábado y el contrato, que según el diario es de tres temporadas más, todavía no está firmado. Mbappé juega esta noche el último partido de la temporada del PSG, que se medirá en el Parque de los Príncipes al Metz en duelo liguero. Se espera que el delantero anuncie su continuidad en las próximas horas, ya sea al final del partido ante el Metz, en caso de renovación, o el domingo por la mañana desde su casa si al final decide irse al Real Madrid.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de mayo de 2022

La madre del jugador, Fayza Lamari, ya había anunciado el viernes que existía un doble acuerdo con el PSG y con el Madrid, y solo faltaba conocer la decisión final de su hijo. El Real Madrid ya ha recibido la confirmación de la decisión del futbolista de quedarse en París con una llamada del delantero al presidente Florentino Pérez. Se espera la confirmación por parte del delantero y podría haber una respuesta del Real Madrid, aunque en el club prefiere mantener el perfil bajo en estos momentos.

Tebas: "Es una vergüenza"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha mostrado muy crítico sobre la renovación de Mbappé con el PSG, porque las cifras que mueve vuelven a cuestionar la eficiencia del Fair Play Financiero. ""Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener más de 600 millones de de masa salarial, es un insulto al fútbol. Al Khelaïfi es tan peligroso como la Superliga". A la espera de que se haga oficial la renovación de la estrella parisina con el club francés, el organismo estudia tomar medidas legales ante UEFA y otras autoridades. Tebas LaLiga se plantea denunciar al PSG por Mbappé: "Es una vergüenza".

