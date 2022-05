El Gobierno ya contempla la posible inhabilitación de Rubiales

El presidente del CSD, José Manuel Franco, ha asegurado que han recibido "dos denuncias" contra el presidente de la RFEF y que estudiarán su posible elevación al Tribunal de Arbitraje Deportivo

Luis Rubiales y José Manuel Franco en un acto en el CSD. / Efe

El Gobierno ya baraja la posibilidad de una posible inhabilitación de Luis Rubiales por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha asegurado este jueves que el Consejo Superior de Deportes está estudiando "dos denuncias" que ha recibido contra Rubiales y que estudiará elevarlas al TAD.

"En el CSD estamos estudiando las dos denuncias que han llegado y si después de estudiarlo llegamos a la conclusión de que es necesario elevarlo al TAD, así lo haremos", ha señalado Franco. Preguntado directamente por la posibilidad de que sea inhabilitado, el presidente del CSD ha dicho que "tendría que decidir el TAD". "Nuestra obligación sería, si la denuncia tiene la enjundia necesaria, elevarla al TAD", ha comentado.

Estas dos denuncias, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, han sido formuladas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y por el Dux Internacional, club de Primera RFEF enfrentado con Rubiales por su voluntad de crear una asociación de clubes de la categoría. Esta última es relativa al alquiler de un piso de lujo en la Plaza España de Madrid, pagado por la Federación.

Anticorrupción

Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga tanto a Rubiales como a Gerard Piqué tras una denuncia formulada por el presidente de CENAFE, Miguel Galán. Por ahora, es una mera apertura de diligencias para analizar si cometieron los posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, vinculados a las comisiones recibidas por el acuerdo por la Supercopa con Arabia Saudí y el asunto del piso.

Estas declaraciones de Franco se suman a la carta que le ha enviado esta mañana, pidiéndole explicaciones por las grabaciones que presuntamente ha realizado a antiguos miembros del Gobierno como el ex ministro José Guirao y la ex secretaria de Estado Irene Lozano, desveladas por El Confidencial.

"Hoy le hemos enviado una carta pidiendo explicaciones y yo espero que Rubiales dé las explicaciones oportunas. No es un tema agradable y no dice mucho en favor del fútbol español. El fútbol español no se merece que surjan estos problemas, al margen de cómo se resuelvan luego", ha apuntado Franco en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente del CSD también ha comentado que Rubiales se puso en contacto con él este miércoles, pero que "fue una charla de poco tiempo, no ha valido mucho". "Lo que más me preocupa es el daño que se pueda hacer al fútbol español", ha añadido Franco.

