Carlos Sainz busca batir a Leclerc y Verstappen y firmar su primera victoria en la F1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, intentará contener el presumible ataque del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -último campeón del mundo- en Montmeló (Barcelona), sede del Gran Premio de España; el sexto de la temporada, en el que el español Carlos Sainz, el otro piloto de la 'Scuderia', buscará, en casa, su primer triunfo en la categoría reina.

Verstappen, de 24 años, logró hace dos domingos, en la debutante Miami (EEUU), su tercera victoria del año -en las tres carreras que acabó-, al ganar por delante de Leclerc -de igual edad- y de Sainz, de 27, que firmó su noveno podio en la F1: el tercero del año, asimismo en las tres pruebas que concluyó. En una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) -que acaba de ser padre por tercera vez- concluyó cuarto; y el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), pasó, tras ser doblemente sancionado, del octavo al undécimo: por lo que no puntuó.

Tras las cinco primeras carreras del año, Leclerc -ganador en Baréin y en Australia- lidera el Mundial con 104 puntos, 19 más que 'Mad Max y con 38 más que 'Checo', tercero en el certamen. El inglés George Russell (Mercedes) es cuarto, con 59 puntos; y Sainz ocupa el quinto puesto, con 53.

Superadas las duras restricciones de público de las pasadas dos temporadas (a causa de la pandemia del covid-19) este fin de semana se prevé un lleno absoluto en Montmeló. Un circuito que, a diferencia del recién estrenado en Miami, es bien conocido por todos, incluso por los pilotos debutantes, porque acogió, en febrero y en marzo, las seis jornadas de test de la pasada pretemporada.

La de las afueras de la Ciudad Condal es una pista de 4.675 metros, con 16 curvas (siete a la izquierda), muchas de alta velocidad; a la que el próximo domingo está previsto que se den 66 vueltas, para completar un recorrido de 308,5 kilómetros.

Nothing beats winning your home race 😍@alo_oficial did it for the second time in 2013 👑#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/U7Ng3DL4Kd