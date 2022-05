Muere a los 46 años el exjugador de la ACB Ademola Okulaja

El exjugador de baloncesto alemán Ademola Okulaja, que militó en varios equipos de la Liga Endesa durante su carrera, entre ello el FC Barcelona, ha fallecido a los 46 años de edad, según confirmó la Federación Alemana de Baloncesto.

"Estamos devastados y no nos podemos creer la muerte de Ademola. Nuestros pensamientos están ahora con su familia, a quienes deseamos mucha fuerza. Ademola era tan gran jugador como ser humano. Personalmente perdí a un gran amigo en el baloncesto y lo extrañaré mucho. Siempre le recordaremos con cariño a Ademola, que luchaba y nunca se rendía, que siempre dejaba todo en el campo. Que descanse en paz", señaló Ingo Weiss, presidente de DBB, en la web del organismo.

Okulaja, de origen nigeriano, fue uno de los jugadores más destacados del baloncesto de su país entre el final del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Fue internacional con la selección alemana en 172 ocasiones, jugando al lado del estelar Dirk Nowitzki, y conquistó la medalla de bronce en el Mundial de 2002 de Indianápolis.

Además, tuvo una extensa carrera, en la que el baloncesto español tuvo mucho protagonismo ya que militó en varios clubes. Entre 2000 y 2004 estuvo en Girona, en dos etapas, el FC Barcelona y Unicaja, mientras que también pasó por el Valencia Basket y por el Etosa Alicante.

"Lamentamos mucho escuchar la noticia del fallecimiento de Ademola Okulaja, quien jugó en nuestro equipo en la temporada 2001-2002 y fue una leyenda del baloncesto alemán", apuntó el club blaugrana.

We are terribly sorry to hear the news of the passing of Ademola Okulaja, who played for our team in the 2001-2002 season and was a German basketball legend. RIP 🙏 pic.twitter.com/xM0Zbno4zE