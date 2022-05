Giro de Italia: Juanpe López supera la primera prueba de fuego

En el ciclismo hay etapas que resultan imprescindibles para provocar un tremendo desgaste en el pelotón. Es lo que sucedió este viernes en el Giro. Se dirá que la séptima etapa no causó cambios sustanciales en la general, entre otras cosas por la férrea defensa de la 'maglia rosa' por parte de Juanpe López y el conjunto Trek, pero con 4.500 metros de desnivel positivo, con el calor reinante en el sur de Italia y con el fuerte ritmo de carrera, el daño para buena parte del pelotón, pensando sobre todo en la etapa del domingo, en el Blockhaus, fue una barbaridad.

Significó el primer día verdaderamente serio para Juanpe como líder del Giro. En la despedida de Sicilia y en el paseo llano a través de la costa de Cantabria, el corredor sevillano solo tuvo que ir a rueda, dejarse llevar y correr resguardado para subir al podio y gozar de los honores como jefe de la ronda italiana. Pero, este viernes, fue distinto porque Juanpe tuvo que ponerse un invisible mono azul de trabajo como ropa interior por debajo de su jersey rosa. Este viernes tuvo que trabajar a destajo, esforzarse, sufrir más que disfrutar para llegar a la meta como líder y comenzar a pensar que el domingo llegará a la cima del Blockhaus vestido de líder aunque ya no sea el primer clasificado de la general.

