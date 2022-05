Casillas y Kaká presentan en Dubái la gira de la Copa Mundial

Los exfutbolistas Iker Casillas y Kaká inauguraron este jueves en Dubái el recorrido de la gira de la Copa Mundial de la FIFA, que le llevará por todo el planeta y visitará por primera vez los 32 países clasificados para Qatar 2022.

"El trofeo es uno de los mayores símbolos del deporte", dijo el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai, según un comunicado de la FIFA, y aseguró que llevarlo de gira brinda "una oportunidad excepcional de poner el foco en los magníficos grupos sociales de todo el mundo que adoran el deporte rey".

La Gira del Trofeo finalizará en Catar donde se celebrará el próximo noviembre el Mundial. "Esto pone de relieve el compromiso que tenemos que el fútbol sea realmente global", aseguró Gai.

