Paula Badosa arrasa a Sasnovich y vuela a octavos

La española Paula Badosa alcanzó los octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras imponerse con mucha superioridad a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en dos sets (6-2 y 6-1).

Badosa se estrenó sin miramientos y fue como un tiro en su estreno en esta edición, en la que debutó en la pista central del Foro Itálico. La española, segunda favorita del torneo, fulminó en el primer set a su rival, número 50 del ránking, con un contundente 6-2 del que la bielorrusa no pudo rehacerse.

La tenista de 24 años cedió un solo saque en todo el partido y supo aguantar las embestidas de su rival en el segundo set para quebrar su saque en otras dos ocasiones y rubricar el 6-1 definitivo.

Victory for the ✌️ seed!



🇪🇸 @paulabadosa drops just 3 games and moves swiftly into the Round of 16!#IBI22 pic.twitter.com/KriityB3IL