Djokovic pasa sin jugar a cuartos del Madrid Open tras la retirada de Murray por enfermedad

El tenista escocés Andy Murray se ha tenido que retirar "por enfermedad" del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, por lo que el serbio Novak Djokovic pasa directamente a los cuartos de final.

"Lamentablemente, Andy Murray no podrá estar en el Estadio Manolo Santana por enfermedad. Te deseamos una pronta recuperación, Andy Murray", confirmó en su perfil oficial de 'Twitter' el torneo, que indicó que serán ahora el ruso Andrey Rublev y el británico Dan Evans los que abran el turno en la pista central a partir de las 12.00.

🏟️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court.