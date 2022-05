La historia de la subasta de la camiseta de Maradona contra Inglaterra en el Mundial del 86

EFE/EPA/NEIL HALL

Todo lo que rodea a Diego Armando Maradona siempre ha estado teñido de un aura mística, de desafío a lo imposible, del más difícil todavía. Lo fue su carrera futbolística, lo fueron las luces y sombras de su vida extradeportiva y, ahora, le ha tocado el turno a su camiseta. No una cualquiera, sino la que vistió contra Inglaterra en aquel legendario partido del Mundial del 86. La elástica azul con la que el astro de la selección argentina endosó dos goles inolvidables a los ingleses ha sido subastada por 8,4 millones de euros (7,1 millones de libras).

Casi 36 años después de la mítica 'mano de Dios', un comprador cuyo nombre no ha trascendido ha adquirido la camiseta con el 10 a la espalda en una venta online organizada por la casa de subastas británica Sotheby's. De esta forma, la remera maradoniana se ha convertido en el objeto deportivo más caro de la historia, casi doblando los 5 millones de dólares que se pagaron por la camiseta de la leyenda del beisbol norteamericano Babe Ruth.

En un principio, según han informado desde Sotheby's, se esperaba que la venta rondase los 6 millones de libras esterlinas (poco más de 7 millones de euros), pero se produjeron muy pocas ofertas por encima de los 4 millones. Hasta que llegó el comprador final y, con su millonaria apuesta, superó con creces las previsiones más optimistas.

Una nueva polémica alrededor de Maradona

La subasta comenzó el pasado 20 de abril, después de que Steve Hodge, uno de los jugadores de la selección inglesa derrotados en aquel partido, decidiese ponerla a la venta. Eso sí, lo hizo envuelta en polémica, ya que, al enterarse, Dalma Maradona, una de las hijas de la leyenda, aseguró que se trataba de la camiseta usada por Maradona en el primer tiempo, antes de los dos goles.

"Conociendo apenas un minuto a mi papá, sabes que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, OK, la cambias porque tampoco sabes lo que va a pasar en el segundo. Esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre", declaró la hija mayor de Maradona. Sin embargo, el también campeón del Mundo con Argentina, Oscar Garré, en declaraciones al diario Clarín, contradijo sus palabras asegurando que sí se trata de la camiseta vestida por Diego durante la segunda parte de la final.

Una versión secundada por la casa de apuestas, que certifica la autenticidad de la elástica basándose en un estudio de Resolution Photomatching, una compañía dedicada a la autenticación de productos subastados mediante fotocomparación profesional, que ha podido garantizar que se trata de la camiseta usada por Maradona durante el segundo tiempo.

