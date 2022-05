Halep echa a Badosa de Madrid

El camino de Paula Badosa en Mutua Madrid Open ha finalizado este sábado en la segunda ronda del torneo. La exnúmero 1 mundial y dos veces campeona en la Caja Mágica, Simona Halep, ha echado a la tenista catalana por 6-3 y 6-1. Un duro correctivo para la tenista de Begur que el año pasado alcanzó las semifinales el torneo para iniciar un despegue espectacular en el ránking mundial hasta la segunda plaza que estrenaba este año en el Masters 1.000 de Madrid y que, ahora, perderá tras su derrota.

A masterclass in Madrid 👩‍🎨



🇷🇴 @Simona_Halep flies past the No.2 seed Badosa winning 9 of the last 10 games!#MMOPEN pic.twitter.com/6ju92gVO1X