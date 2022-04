¿Quién es Mino Raiola, el agente de futbolistas que se ha visto obligado a desmentir su muerte?

Mino Raiola es un nombre habitual en las portadas de la prensa deportiva. El italiano es uno de los representantes más relevantes del universo futbolístico, con grandes estrellas como Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic o Paul Pogba bajo su paraguas. Sin embargo, este jueves ha saltado a la palestra por motivos diferentes a los usuales: primero por la noticia de su presunta muerte lanzada por medios italianos y, después, por el desmentido de la misma que el propio Raiola se ha visto obligado a hacer.

"Estado de salud actual para los que se preguntan: enfadado porque por segunda vez en cuatro meses me han matado. También parecen capaces de resucitarme", ha publicado hace unas horas en su cuenta oficial de Twitter un Raiola cabreado con la situación. Un enfado compartido por Alberto Zangrillo, jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos de San Rafael (Milán), hospital en el que se encuentra ingresado el representante: "Estoy indignado por las llamadas telefónicas de pseudo-periodistas que especulan sobre la vida de un hombre que está luchando".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.