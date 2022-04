El Madrid se mete en la Final Four tras endosar un 3-0 al Maccabi

El Real Madrid, con un juego coral que destrozó al Maccabi por tercera vez en una semana, confirmó este martes en Tel Aviv la recuperación de su juego y de su mejor versión de la temporada y logró por la vía rápida su cuarta clasificación para la Final a Cuatro del último lustro y la octava de los últimos once años (76-86).

La veteranía y el acierto de Sergio Llull, la polivalencia de un Adam Hanga enorme y el buen trabajo en la pintura de Walter Tavares, Vincent Poirier y Guerschon Yabusele sellaron el regreso a las semifinales de la Euroliga de un equipo blanco que aprovechó la primera de las tres oportunidades que tenía tras dominar con autoridad de principio a fin un oponente que volvió a mostrarse inferior.

La impecable puesta en escena del equipo español prolongó su buena línea de los dos primeros partidos de la serie. Su defensa ahogaba una y otra vez las acometidas macabeas, con Tavares intimidando bajo aros con sus dos tapones en los primeros dos minutos y su dominio total del rebote. En ataque, Williams Goss aportaba puntos, velocidad y criterio en el manejo del balón.

Todo funcionaba a pedir de boca hasta que Scottie Wilbekin empezó a calentar su muñeca. Dos triples consecutivos de la estrella estadounidense, autor de diez puntos en el primer acto, dieron la única ventaja a los suyos de toda la tarde, aunque el Real Madrid no se descompuso y, con un parcial de 9-0 comandado por Tavares y Yabusele, subió a ocho su renta, que se quedó en solo dos puntos en la primera pausa de un choque vibrante con mucho en juego para ambos (22-25, min 10).

