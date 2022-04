El Atlético no quiere sorpresas ante un Granada esperanzado con Karanka

5 Se lee en minutos EFE



El Atlético de Madrid ha perdido cinco de sus ocho partidos en esta LaLiga Santander contra los cinco últimos de la clasificación, que le han restado 17 puntos en el campeonato; tres de ellos, en la primera vuelta, ante el Granada, que le ganó por 2-1 y al que recibe este miércoles en el Wanda Metropolitano en alerta.

Esta situación se acrecienta por las bajas de Joao Félix o Thomas Lemar y también por la incógnita que significa enfrentarse a un Granada que estrena entrenador: Aitor Karanka.

El fichaje del técnico vitoriano fue anunciado este lunes, apenas 48 horas antes del inicio del encuentro en el Wanda, donde se cruzan las aspiraciones de la Liga de Campeones del conjunto rojiblanco y la comprometida posición del Granada, fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Mallorca, antepenúltimo, y que sólo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos, justo después de imponerse 2-1 al Atlético el pasado 23 diciembre en el Nuevo Los Cármenes.

Su caída ha sido constante desde entonces, con nueve derrotas en ese recorrido que lo ha situado al borde del descenso; al contrario que el Atlético, que, entre sus exagerados vaivenes de todo el curso, ganó desde entonces diez de sus catorce compromisos, con nada más dos derrotas. Y las dos contra rivales de la zona baja (0-1 con el Levante y 1-0 con el Mallorca), que han sido un problema para él toda la campaña.

Lo evidencia de forma nítida la comparación de puntos que ha perdido con los cinco de abajo (Granada, Cádiz y Alavés, además de los citados conjuntos valenciano y balear), con 17 puntos que ha dejado de sumar el grupo de Diego Simeone, y con el resto, con los que ha cedido 19. O su actual racha en el Wanda Metropolitano: ha ganado once de sus últimos trece compromisos ligueros como local, con las excepciones de las derrotas ante el Levante y el Mallorca.

El Atlético llega en un gran momento

Ganador de siete de las últimas ocho jornadas, las más reciente con el penalti de VAR en el último segundo contra el Espanyol, el Atlético está en su mejor momento del curso, al menos en cuanto a resultados y regularidad. También en la tabla. Es cuarto, con los mismos puntos que el tercero (el Sevilla) y el segundo (el Barcelona), con la Liga ya imposible desde hace tiempo y con el margen de una derrota en su cuarto puesto a falta de seis jornadas. Hasta eso se puede permitir el equipo por su reciente reacción.

Las bajas son de nuevo su principal problema. Ni Joao Félix ni Lemar estarán de aquí a final de temporada a disposición de Simeone, que ha tenido alguna ausencia por lesión en cada uno de sus últimos 35 partidos (36 con el de este miércoles y 41 cuando termine LaLiga).

Este miércoles serán cuatro, puesto que Héctor Herrera y José María Giménez aún no están recuperados. Baja por sexto y quinto encuentro seguido, respectivamente, a los dos se les espera para el siguiente duelo, dentro de diez días, contra el Athletic Club en San Mamés.

También son baja -por sanción- Felipe Monteiro y Geoffrey Kondogbia, salvo que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol atienda los recursos del Atlético y deje sin efecto sus tarjetas amarillas ante el Espanyol. En el caso del brasileño suponía la quinta de la temporada; en el del francés, la segunda del duelo y la consiguiente expulsión.

Simeone no ha dado pistas sobre el once, que cambiará bastante respecto al pasado domingo, porque no están ni Joao Félix, ni Lemar, ni Felipe, ni Kondogbia, que fueron titulares entonces, y porque también se presupone el regreso de Antoine Griezmann al once, en el que rotó el pasado domingo.

En él, además del internacional francés (acompañado por Correa, Luis Suárez o Cunha), parecen seguros Yannick Carrasco, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Rodrigo de Paul, siempre que Kondogbia deba cumplir partido de sanción, además de Renan Lodi, Stefan Savic y Jan Oblak.

Mario Hermoso, que ha jugado tan solo 39 minutos desde la derrota contra el Barcelona del pasado 6 de febrero, o Reinildo Mandava y Sime Vrsaljko o Daniel Wass, que tampoco ha jugado desde el Camp Nou, cuando sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, completarían la alineación.

Karanka ilusiona al Granada

Por su parte, el Granada visita al Atlético de Madrid con la gran novedad del estreno de Aitor Karanka en el banquillo rojiblanco como sustituto de Rubén Torrecilla, técnico interino de la casa que ha estado cinco jornadas al frente del equipo tras reemplazar al destituido Robert Moreno.

Karanka debutará en el Metropolitano tras haber completado sólo un entrenamiento con el Granada, el de este martes por la tarde, pero con la obligación de cambiar la cara de forma urgente a un equipo que sólo ha ganado un partido en las últimas catorce jornadas.

El técnico vasco buscará ante el Atlético de Madrid, en la primera de las seis finales por la permanencia que tiene ante sí con el Granada, un buen resultado para intentar que el cuadro andaluz no acabe la jornada en puestos de descenso.

Encontrar una solidez defensiva que el equipo no ha tenido en todo el curso será la principal misión de Karanka, que cuenta con numerosas e importantes ausencias, sobre todo en defensa, para su estreno ante los colchoneros.

Será baja por sanción el central Germán Sánchez, expulsado en la dura derrota (1-4) del pasado domingo ante el Levante, mientras que están lesionados el medio ofensivo Rubén Rochina y los defensas Raúl Torrente y Carlos Neva.

Es previsible que tampoco estén ante el Atlético el medio francés Maxime Gonalons, el lateral colombiano Santiago Arias ni el atacante Alberto Soro, que ya faltaron al choque ante el Levante por problemas físicos.

Ante los problemas en la zaga tendrá que jugar como central el lateral Víctor Díaz, mientras que volverá al once inicial el delantero colombiano Luis Suárez, baja por sanción ante los granotas.

La otra gran novedad en la alineación puede ser la titularidad del medio Ángel Montoro, que ya tuvo minutos en la anterior jornada tras haber superado una lesión muscular.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Wass o Vrsaljko, Savic, Hermoso o Reinildo, Lodi; Llorente, De Paul, Koke, Carrasco; Griezmann y Correa o Luis Suárez.

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Víctor Díaz, Escudero; Petrovic, Luis Milla, Montoro; Uzuni, Machís y Luis Suárez.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.00 (17.00 GMT).

Noticias relacionadas