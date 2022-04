Así fue el pacto Rubiales-Piqué para llevar la Supercopa a Arabia: "Os quedáis la Federación seis kilos, tío"

El defensa del Barça y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria

En total se estima que el acuerdo les otorgaría una comisión de 24 millones de euros

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con Kosmos, la empresa presidida por Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revela este lunes 'El Confidencial'. Tras la negociación entre el propio Luis Rubiales y el central blaugrana, el contrato con Sela (la compañía pública saudí) garantizaba a la RFEF 40 millones por edición y a Kosmos cuatro por cada uno de los seis ejercicios (24 en total).

Este medio también detalla las conversaciones entre Rubiales y Piqué durante todo el proceso: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... Son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", argumentaba el también defensa de la Selección española.

La posición del club de Florentino Pérez en toda esta negociación es uno de los grandes temas en el diálogo entre ambos protagonistas. De hecho, antes de que la Supercopa acabara en Arabia, ambos especulan sobre la opción de que el torneo se juegue en una sede española como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", defiende Rubiales.

Rubiales dio su visto bueno al nuevo formato y autorizó a Piqué a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores. A partir de ese momento, Piqué pasó a trabajar para la Federación #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/kNMxDLwpU1 — El Confidencial (@elconfidencial) 18 de abril de 2022

Negocio cerrado en septiembre de 2019

El acuerdo va fraguándose y, ya el 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicita a Piqué: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites". El negocio estaba cerrado.

La primera -y polémica- Supercopa española en Arabia se jugó en 2020. El Real Madrid alzaría el trofeo tras imponerse por penaltis al Atlético de Madrid.

