Menos inversión, más rendimiento: España recupera el pulso en la Champions

Por primera vez en cinco años, y justo cuando menos gasto en fichajes hay en LaLiga, dos equipos españoles, Real Madrid y Villarreal, han llegado hasta semifinales

Entre las temporadas 2010-11 y 2016-17, siempre hubo dos equipos de LaLiga entre los cuatro mejores de Europa; en la 2019-20, no hubo ninguno

MADRID, 12/04/2022.- El delantero del Real Madrid Karim Benzemá (i) celebra tras marcar el segundo gol ante el Chelsea, durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

Hubo un tiempo en el que la presencia de dos equipos españoles en las semifinales de la Champions no solo no extrañaba, sino que se acabó convirtiendo en una norma no escrita de la competición. Entre las temporadas 2010-11 y 2016-17, siete ediciones consecutivas, siempre hubo dos conjuntos de LaLiga entre los cuatro mejores de la competición: siempre el Real Madrid, cuatro veces junto al Barcelona y tres con el Atlético.

Fueron años de hegemonía máxima, con tres títulos para los blancos (más el de la temporada siguiente, la 2017-18) y dos para los azulgrana, dejando apenas un título para el Chelsea y otro para el Bayern en ese tiempo. Hubo incluso dos finales españolas, ambas entre los dos grandes de la capital y con idéntico desenlace: triunfo madridista.

Aquellos tiempos de dominio máximo, asociados sin duda a la plenitud de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pasaron a mejor vida, derivando en cuatro ediciones seguidas (de las 2017-18 a la 2020-21) con un máximo de un semifinalista español. El fondo se tocó en la edición 2019-20, la que por culpa de la pandemia se resolvió en una final a ocho en Lisboa, en la que Barcelona y Atlético cayeron en cuartos de final como únicos supervivientes españoles.

Resurgimiento

Pero ahora, en la temporada 2021-22, cuando menos probable parecía, el fútbol español vuelve a lucir músculo con el continente. El aumento de la brecha económica con los clubes de la Premier League inglesa, la voracidad en el mercado del PSG y la histórica solidez del Bayern parecían dejar a LaLiga en un segundo plano. Y, sin embargo, ahí están Real Madrid y Villarreal entre los cuatro mejores de Europa.

El Villarreal celebra en Múnich su clasificación para las semifinales de la Champions. / Efe

Para lograrlo, ambos tuvieron que sufrir. El Real Madrid vio cómo se evaporó la ventaja obtenida en la ida en Stamford Bridge, acabó apelando a la épica, forzó la prórroga y ahí acabó por ajusticiar al Chelsea, vigente campeón. El Villarreal, por su parte, jugó a defender el 1-0 de la ida y se sintió al borde del precipicio tras el gol de Robert Lewandowski, pero Chukwueze ató su clasificación en el descuento.

Para el conjunto blanco supone su décima semifinal en los últimos 12 años; para el groguet, la segunda de su historia, tras aquella de 2006 en la que Riquelme falló un penalti que hubiese llevado a la prórroga la eliminatoria con el Arsenal. La derrota anoche del Atlético contra el Manchester City impidió que por segunda vez en la historia haya tres españoles en semifinales: en 1999-00 lo lograron Madrid, Barça y Valencia.

Hegemonía

Las semifinales se dibujan, inevitablemente, como un enfrentamiento entre el fútbol español y el inglés por la hegemonía del continente. Una dialéctica que lleva años sobre el tapete y que, por fin, se muestra en primer plano, sin acompañantes externos. Por un lado, Real Madrid y Manchester City buscarán un puesto en la final del 28 de mayo en Saint-Denis; por el otro, lo harán el Liverpool y el Villarreal.

Lo curioso de esta realidad que ha deparado la Champions es que llega en un año en el que LaLiga ha confirmado una tendencia de contención del gasto. Como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la española es la gran liga europea que menos ha invertido en fichajes desde el comienzo de la pandemia, quedando por detrás de la Premier, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1.

La distancia con la competición inglesa es gigantesca, pues ha invertido en los dos últimos años cuatro veces más que la española, pero también lo es con la italiana, con un gasto de más del doble. Para el Calcio, fuera incluso de los cuartos de final, supone un nuevo fracaso que se acumula a los que viene acumulando en la última década, incapaz de alzar la 'Orejona' desde que lo hizo el Inter en 2010.

El análisis de cada uno de los dos emparejamientos deja clara también la distancia entre la inversión hecha por equipos españoles y británicos. El City ha gastado 1.073 millones de euros en los seis últimos años para reforzarse, frente a los 618 del Real Madrid. En las dos últimas campañas, la diferencia se maximiza: 306 kilos los 'citizens' por 31 de los blancos.

En la otra semifinal, dada la diferencia de magnitud entre los dos contendientes, la brecha se amplía. El Liverpool gastó 613 millones en refuerzos en los seis últimos cursos (cifra casi idéntica a la del Real Madrid) y el Villarreal se quedó en 328, casi la mitad.

Datos que demuestran que, a nivel de mercado, equipos españoles e ingleses juegan ahora mismo en dimensiones diferentes, por mucho que el Madrid se haya dedicado a llenar la hucha en los últimos años. Claro que tampoco podía compararse la inversión del Madrid con la del PSG ni la del Villarreal con la Juventus y ambos se quedaron por el camino.

Noticias relacionadas