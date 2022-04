Modric: "Estamos acostumbrados a sufrir"

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric, al término del partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Chelsea disputado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

Luka Modric celebró la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones tras "una noche increíble" y un ejercicio de sufrimiento al que dijo que están acostumbrados, y apuntó como "clave" los cambios de Carlo Ancelotti para eliminar al Chelsea, vigente campeón de Europa.

"Es una noche increíble, otra vez un partidazo en el Bernabéu. Una derrota que sabe muy dulce. Hemos sufrido, pero no nos rendimos hasta el final. Seguimos creyendo porque a pesar del 0-3 no hicimos tan mal partido. El Chelsea metió todo lo que tuvo y nosotros seguimos confiando. Los cambios del míster cambiaron el partido", aseguró en Movistar+. “Nosotros estamos acostumbrados a sufrir. Nos pasó varias veces en partidos de vuelta de Champions. Lo importante es que hemos pasado y es difícil de describir las emociones de este partido”, añadió.

Modric fue decisivo dando el pase a Rodrygo con el que el Real Madrid reaccionó y mandó el partido a la prórroga. "Es un orgullo tremendo escuchar al público gritando mi nombre. Agradezco el cariño que me han dado desde el primer día que llegué aquí. ¿El futuro? No sé (ríe). Vamos a ir año a año".

Por su parte, Nacho calificó el 2-3 como una “pasada” que demuestra lo que “es el Real Madrid”, aunque aseguró que deben “mejorar muchas cosas”. “Increíble una noche más en el Bernabéu. Se nos puso la eliminatoria muy complicada y otra reacción espectacular del equipo. Se te pone la piel de gallina cada vez que vives noches así en el Bernabéu. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero esto es el Real Madrid; nos enseñan a no rendirnos nunca. El día del PSG mucha gente estaba esperando para matarnos y hoy con el resultado en contra también”, dijo en Movistar+ tras el encuentro. “Lo que es el Real Madrid. Preparado para luchar por todo en los buenos y malos momentos. Aunque no hubiéramos pasado, el equipo dio todo hasta el final”, comentó.

Un Nacho que ponderó el nivel del croata Luka Modric a sus 36 años: “Es una pasada, un ejemplo para jugadores y la gente en general. Un jugador que tiene muchos años, pero es como el más joven del equipo. Ojalá siga muchos años con nosotros”, declaró.

Butragueño: “Ojalá el Atlético nos pueda acompañar en semifinales”

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, comentó, tras el pase a semifinales de su equipo, que “ojalá” sea el Atlético de Madrid el que les acompañe en dicha ronda, para lo que tienen que remontar este miércoles el 1-0 de la ida contra el Manchester City. “Ojalá que el Atlético de Madrid nos pueda acompañar en semifinales. Sería estupendo para el fútbol español”, dijo en Movistar+ tras el encuentro. “Felicidades para todo el madridismo y los jugadores, que, como siempre, en los momentos más complicados han sacado el orgullo y lo que significa esa camiseta y el escudo para dar la vuelta a una situación muy adversa”, declaró. “Sabíamos que enfrente teníamos a un equipo muy peligroso, campeón de Europa; pero una vez más pasa algo en este estadio con esa camiseta, y los jugadores son capaces de superar toda adversidad. También me gustaría dar las gracias al público porque en el peor momento han empujado a los jugadores y eso es muy importante para nosotros. Hemos vivido otra noche mágica gracias al público y al corazón de los jugadores”, analizó.

Además, Butragueño ensalzó a Carvajal, quien jugó de central desde el minuto 88 por la lesión de Nacho Fernández. “Es un ejemplo de lo que es el Real Madrid. Un jugador que creció con nosotros y conoce nuestros valores. En un partido decisivo juega en una posición en la que no sé si ha jugado ahí antes y se ha comportado como un león; esto es el Real Madrid”, valoró.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, también agradeció a la afición del estadio Santiago Bernabéu el empuje dado al equipo para remontar al Chelsea, y aseguró que su felicidad es mayor "cuanto más se sufre". "Hemos ganado porque hemos tenido energía en la parte final para tener el partido vivo. Los cambios que hice fue buscando energía, hubo cambios obligados de Nacho y Vinícius porque no podían continuar. El equipo ha sufrido mucho y todos han dado la cara", defendió en rueda de prensa. "Ha sido complicado, no merecíamos estar 0-2, lo hemos pasado mal a balón parado sin nuestro mejor hombre, Militao. Nos faltó hambre de marcar en la primera parte, tuvimos un bajón psicológico, pero la magia de este estadio ayuda mucho al equipo para no rendirse nunca. Estoy muy feliz de llegar a la semifinal con el Real Madrid, sufriendo mucho, pero cuanto más se sufre, más feliz soy", añadió.

Pese a recibir tres goles que daban la vuelta a la eliminatoria, Ancelotti admitió que no vio todo perdido y agradeció el impulso que le dio la afición madridista al equipo. "Nunca en el Bernabéu veo nada perdido porque nos ayuda mucho con su empuje. Le ha ayudado a jugar muy bien a Carvajal de central y a todo el equipo le ha dado energía para alcanzar las semifinales", valoró.

La clave para el técnico italiano llegó con la mayor frescura de sus jugadores en la prórroga, momento en el que el Chelsea acusó su esfuerzo. "Tengo que evaluar el partido con calma, puse a Rodrygo y Camavinga para tener energía. El desgaste del Chelsea en la presión había sido muy grande y esto nos ha dado ventaja en la prórroga que hemos estado más frescos que ellos".

Ancelotti también felicitó al Villarreal tras eliminar al Bayern y acceder a semifinales. "Nadie puede decir que vamos a ganar, hoy hemos demostrado que se puede competir hasta el último minuto. Quiero felicitar al Villarreal que ha dado un golpe fuerte, felicito a Unai Emery porque pocos pensaban que el fútbol español tendría dos equipos en semifinales de la Champions. Dos ya están y puede que el tercero llegue mañana. Nadie lo sabe". Por último, felicitó al brasileño Rodrygo por su participación decisiva en el partido, autor del tanto que mandó el encuentro a la prórroga. "Rodrygo cuando entra en el partido marca la diferencia, lo ha hecho muchas veces, lo hizo contra el PSG y hoy. Es un jugador importante que necesita tiempo para ser todavía mejor pero estoy muy satisfecho con él".

Por su parte, el delantero brasileño del Real Madrid admitió que no esperaban sufrir tanto para acceder a las semifinales y apuntó que para eliminar al Chelsea la clave fue no rendirse "en ningún momento". "Vaya noche. Hemos sufrido un poco, no queríamos sufrir así, pero estamos muy contentos. Luka siempre me dice que ataque el espacio que él me va a dar el balón y pasó eso", aseguró en Movistar describiendo un gol clave que mandó el partido a la prórroga. Rodrygo reconoció que sufrieron mucho más de lo que podían imaginar pero se quedó con la capacidad de reacción del Real Madrid para firmar una nueva remontada. "Sufrimos mucho. Fue mucho más difícil de lo que esperábamos. La clave fue pelear hasta el final, no rendirnos en ningún momento. Pasamos por un mal momento, pero peleamos hasta el final que llegó mi gol y ahí nos levantamos", manifestó.

El portero belga Thibaut Courtois descartó que el factor fortuna cayese de lado madridista en la eliminatoria. "No hemos tenido suerte porque ganamos allí 1-3. Ellos hoy fueron mejor equipo y tuvieron más oportunidades, pero seguimos creyendo y al final tuvimos más oportunidades".

Rudiger: "No muchos equipos pueden venir aquí y dominarles"

El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Chelsea, se mostró orgulloso de su equipo pese a caer eliminado en el Santiago Bernabéu, donde aseguró que "no muchos equipos pueden venir aquí y dominarles". "Lo positivo es que no nos hemos rendido, pero en el cómputo de los dos partidos si cometes el tipo de errores que cometimos te castigan", indicó en declaraciones a BT Sport. "El plan de juego era encontrar a nuestros números 10. Con Rubén (Loftus-Cheek) y Mason (Mount) pudimos encontrar espacios y conseguimos el gol. Controlamos el juego y no entramos en pánico. Creo que lo hicimos bastante bien. En la segunda parte, marcamos goles e hicimos todo lo que pudimos", apuntó el zaguero germano. "Era un partido a vida o muerte para nosotros. Antes del partido, no mucha gente creía que íbamos a llegar a ir ganando por 3-0. Pero luego salió a relucir su clase individual a través de Modric y Benzema".

Thomas Tuchel, su entrenador en el Chelsea, se mostró “decepcionado” pero a la vez “orgulloso” por el rendimiento dado por su equipo, al que le faltó la “suerte”. “No hay lamentaciones. Es una derrota que puedes asumir con orgullo, son cosas del deporte. Estoy decepcionado y orgulloso. Merecíamos pasar a la siguiente etapa. Desafortunadamente, no tuvimos suerte. En general, tuvimos uno, dos, tres grandes errores, son cosas que pasan, pero hoy simplemente fue mala suerte”, dijo en rueda de prensa tras el encuentro. “Los jugadores ejecutaron el plan. Nunca tuvieron miedo a jugar. El crédito va para los jugadores porque tuvieron mucha personalidad con y sin balón y mostraron su calidad y la forma correcta de hacer las cosas; como la reacción que tuvimos unos días antes contra el Southampton (0-6). Gestionar la cantidad de partidos que hemos tenido últimamente no ha sido fácil”, continuó.

Un Tuchel que se mostró muy crítico con el árbitro. Primero por el gol anulado a Marcos Alonso en el minuto 63, que hubiese sido el 0-3, y más tarde por su actitud con el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. “No he visto el gol, pero estoy muy decepcionado porque el árbitro no fue a verlo por sí mismo. Debería ser el jefe y no tomar decisiones en función de alguien sentado en una silla que está solo en una sala”, comentó. Además, deslizó que su decisión de anular el gol de Marcos Alonso estuvo influenciada por el rival y por el ambiente: “Cuando juegas contra el Real Madrid, quizá no esperas que todo el mundo tenga el coraje para tomar decisiones en su contra”.

“Estoy decepcionado con el árbitro porque pasó un buen rato con Carlo. Cuando he ido a verle y decirle ‘gracias’ tras el partido, él estaba sonriendo y riendo, sonriendo y riendo… con el entrenador rival. Creo que después del pitido final es un mal momento para hacer eso, después de que un equipo haya dado todo de su corazón en 126 minutos. Cuando tu vas y ves eso… es un mal momento para hacerlo. Se lo dije”, declaró. “También esperaba más minutos de añadido al final, no hubo tiempo neto de juego en la segunda parte de la prórroga… quizá es mucho pedir. No tuvimos la suficiente suerte”, concluyó.

