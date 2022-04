'El Gigante' regresa a la cima del Tourmalet

Es la señal, la entrada de la primavera, el anuncio de que el verano y el buen tiempo ya están cerca, la vuelta de las vacas al pasto, adiós a la época de nieves. Es la fiesta de los Pirineos porque la carretera del Tourmalet, el más grande y mítico de todos los montes de la cordillera, ya está liberada. Hasta que el frío haga intransitable la ruta, por allá a finales de otoño, centenares de miles de cicloturistas llegados desde todas partes del mundo, surcarán la ruta de la montaña, en busca de la cima, por la vía de Sainte Marie de Campan, la más transitada, o por la vertiente de Barèges, la alternativa, por cuya ruta se arrojo Miguel Induráin en 1993 para escribir el descenso más impresionante en el libro de oro del Tour.

Y como cada mes de abril una fiesta popular, con música, charangas y la presencia de centenares de ciclistas ha acompañado al camión que desde el valle conducía al 'Gigante del Tourmalet' a su posición privilegiada para que cualquier ciclista que llegue a la cima pueda fotografiarse ante la famosa escultura para dar fe de su gesta sobre una bicicleta. 'El Gigante' había reposado en un parque todo el invierno para protegerlo del hielo y evitar que se deteriorase con temperaturas muy por debajo de cero grados.

How about a naked giant cyclist, a bunch of cyclists and the Los Muchachos Band to cheer up your Monday!😁



The Montée du Géant du Tourmalet #cycling festival. A fantastic & free cycling event in the valley to guide the Géant back up to his summer home on Col du Tourmalet. 🚵‍♀️🚵 pic.twitter.com/BTcqCoVMEp