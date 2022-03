La venganza de Sabonis que acabó en un récord histórico de la Liga ACB

El 31 de marzo de 1995, Arvydas Sabonis, el gigante lituano de 2,20 metros al que muchos consideran el mejor pívot europeo de todos los tiempos, estableció con la camiseta del Real Madrid un récord de valoración en la Liga ACB que sigue hoy, exactamente 27 años después, vigente.

Sus 32 puntos, 27 rebotes, cinco robos, tres asistencias y seis faltas recibidas en 40 minutos de juego frente al Coren Ourense le hicieron alcanzar los 66 créditos de valoración, registro que nadie ha podido superar aún en el baloncesto español.

Sabonis jugó aquel día los 40 minutos del partido, algo que era poco frecuente, considerando las dolencias, lesiones y achaques que padecía ya por entonces. Su maltrecho talón de Aquiles frenó una carrera que parecía imparable y que, pese a todo, resultó imperial en Europa y le llevó a las filas de los Portland Trail Blazers en la NBA y a ingresar, después, en el Salón de la Fama del Baloncesto.

Siempre quedará la duda de hasta dónde podría haber llegado aquel jugador que impresionó a los aficionados al baloncesto en Europa. Hasta su irrupción en las canchas no hubo antes un jugador ‘grande’ que dominara tantos aspectos del juego a la vez, incluyendo un excelente tiro exterior, una privilegiada visión de juego y un pase y dominio del balón más propio de los bases.

Tras su paso por el Fórum Valladolid, ‘Sabas’ recayó en el Real Madrid. La dominancia de Sabonis en la Liga ACB resultaba incontestable, pero sus limitaciones físicas eran un hándicap y había que dosificar su esfuerzo con cautela.

Sin embargo, el 31 de marzo de 1995, Sabonis se empleó a fondo, con toda su ‘artillería’ y una motivación extra que venía de unos meses antes, cuando el Coren Ourense derrotó al Real Madrid en el por entonces Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid (78-79) en un partido que acabó con una colosal tangana.

Fue el 4 de diciembre de 1994. En el último minuto del partido, con 75-72 en el marcador, Sabonis capturó un rebote y sufrió varios manotazos de James Bryson. El lituano se fue a por él y le dio un cabezazo. Por detrás, Chandler Thompson dio un puñetazo a Sabonis. Este lo persiguió por toda la cancha para ajustar cuentas mientras ambos equipos estaban ya inmersos en una tangana a la que se unieron algunos espectadores que agredieron al visitante Wood. Sabonis fue expulsado y en los 34 segundos restantes para acabar el partido el Coren se hizo con la victoria.

