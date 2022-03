Sergio Higuita, el 'Monstruo de Medellín', se lleva la victoria en la Volta a Cataluña

‘El Monstruo’ de Medellín era aclamado con banderas colombianas en la meta de Montjuïc. Gritaban su nombre, Sergio Higuita, el ganador de la Volta a Cataluña, y explotaban de júbilo cuando Nairo Quintana, el gran ídolo, se giraba en la meta para dirigirse hacia las Torres Venecianas donde estaba aparcado el autocar de su equipo, el Arkéa.

El ’Monstruo’ solo tiene 24 años y ya ha enseñado el pasaporte como otro valor del ciclismo naciente que está sepultado a cualquier figura del pasado. Ya es un ídolo en su país, hasta el punto de que hace poco más de un año, el más famosos de los deportistas con su apellido, con el que no guarda relación familiar, René Higuita, el portero del ‘escorpión’, lo invitó a comer para conocerlo.

Higuita, el ciclista, es pequeño, pequeño, con solo 1.68 metros de estatura, pero no se acobarda ante corredores que lo superan, no solo en estatura, sino en palmarés. Otro más, decidido a sepultar deportivamente a cualquier corredor ‘viejo’, camino de los 30.

⏪🎥 Reviu l'últim quilòmetre de la #VoltaCatalunya101 amb la victòria d'@AndreaBagioli a @BCN_esports!



⏪🎥 Review the last kilometer of #VoltaCatalunya101 with the sprint victory of @AndreaBagioli (@qst_alphavinyl) at @BCN_esports! pic.twitter.com/kgov7Bti9M