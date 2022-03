El esquiador español Aymar Navarro, fuera de peligro tras un grave accidente en Suiza

El esquiador español Aymar Navarro sufrió un grave accidente en el Bec des Rosses (Verbier, Suiza), deslizándose varios metros y golpeándose contra las rocas de la ladera por la que bajaba, en las finales del Freeride World Tour.

La competición estuvo detenida durante más de 20 minutos, hasta que el helicóptero de rescate pudo llegar hasta donde se encontraba Navarro.

OMG 😳 Spanish Skier Aymar Navarro just took a brutal fall in Switzerland Red Bull Freeride competition 🙏 Competition is still on hold with no updates on his condition yet 🙏 pic.twitter.com/0HWGUV2dDQ

Desde el Freeride World Tour emitieron un comunicado en el que tranquilizaban sobre el estado de Navarro, que se encuentra fuera de peligro. "El 26 de marzo de 2022, el esquiador español de freeride Aymar Navarro fue víctima de un accidente durante la etapa FWT que se desarrollaba en el Bec des Rosses en Verbier, Suiza", dice el comunicado.

Aymar's vital pronostic is not engaged. He is complaining about his shoulder and we are suspecting a potential head trauma. Aymar is currently being transported to the hospital to undergo further medical tests. #FWT22