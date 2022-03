Ataque con misiles a la petrolera Aramco en Jeddah durante el GP de Arabia Saudí

Mientras en el circuito Corniche de Jeddah se estaba celebrando la primera sesión libre del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, con Charles Leclerc marcando el mejor crono sobre la pista, se ha producido un gran incendio en las instalaciones de la compañía saudí Aramco, patrocinador oficial de la Fórmula 1. Según las primeras informaciones, se trataría de un nuevo ataque con misil por parte de un grupo rebelde hutí de Yemen, que ha reivindicado el atentado.

Este grupo financiado no oficialmente por Irán ya había atacado la pasada semana varios puntos estratégicos en la ciudad de Jeddah, amenazando entre otros intereses saudíes, a la petrolera Aramco, lo que provocó muchas dudas acerca de si debía celebrarse el gran premio.

Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It's worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0