El 'peón' de Putin no luchará por la corona mundial

Serguei Aleksandrovich Karjakin nació en enero de 1990 en Simferopol, Crimea. Por entonces una 'óblast' (región) más de Ucrania, nacionalidad con la compitió el ajedrecista hasta 2009. Pero ese año, Karjakin niño prodigio que pasaba por ser el gran maestro más joven de la historia (12 años y 7 meses), adquirió la ciudadanía rusa, alentado por el respaldo de Vladimir Putin. El dirigente mostró interés en convertirlo en el futuro campeón del mundo de ajedrez, deporte en el que los soviéticos-rusos evidenciaron una “superioridad intelectual” que quedó plasmada en el palmarés.

Al inicio de la invasión de Ucrania, Karjakin se significó con unas llamativas declaraciones contra su antiguo país: “Estoy totalmente de acuerdo y apoyo todo lo que hace Putin con respecto a la estúpida Ucrania. ¡Qué suerte tengo de amar y vivir en Rusia!”. Y recientemente se dejó ver en Ekaterimburgo en un acto en el que incidió con su discurso a favor de la invasión: “Nuestra causa es justa. Juntos venceremos”. Fue el único ajedrecista ruso que se pronunció abiertamente a favor de Putin, el resto cuestionaron la decisión. Hasta Karpov ha preferido no posicionarse públicamente sobre el asunto, pese a ser diputado de la Duma.

FIDE Ethics imposes a 6-month ban on Karjakin



The FIDE Ethics and Disciplinary Commission (EDC) has reached a verdict on the case 2/2022, relating to public statements by grandmasters Sergey Karjakin (FIDE ID 14109603) and Sergei Shipov (FIDE ID 4113624). 1/5 pic.twitter.com/kOFFtd2CPX