Una nadadora transgénero arrasa en el campeonato de la NCAA por delante de una medallista olímpica

La nadadora transgénero, Lia thomas, ha arrasado en la prueba de 500 yardas en los campeonatos organizados por la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) en Estados Unidos. Un hecho que no ha sucedido antes y que ha provocado polémica en el país. La campeona, que hasta hace unos años competía en la categoría masculina, regresa al punto de mira por su última hazaña. El público congregado ha vertido sus quejas al no aceptar el triunfo de Thomas porque consideran que no compite en igualdad de condiciones al igual que sus rivales.

En el estadio se pudo ver pancartas como 'Salvad al deporte femenino' y gritos de "es un hombre" tras ver que Thomas lograba la victoria por delante de una medallista olímpica. Ni siquiera aplaudieron cuando vieron a Thomas terminar su gesta hasta que la segunda clasificada llegó a la meta. La nadadora es la primera atleta transgénero en conseguir ganar un campeonato nacional de Estados Unidos.

No es la primera vez que compite en esta fase final de la NCAA, ya lo hizo en la categoría masculina cuando representó a la Universidad de Pensilvania en las en las 1650, 500 y 200 yardas, pero su mejor posición no se acercó ni a los 400 mejores.

