Nadal sigue su racha invicto contra el viento y un Alcaraz portentoso

Brazos al cielo para celebrar una nueva victoria. La 20 consecutiva desde que comenzó la temporada. Rafael Nadal estará en la final de Indian Wells después de imponerse a Carlos Alcaraz por 6-4, 4-6 y 6-4. De nuevo tuvo que sufrir en la pista y sacar adelante un partido contra el viento y frente a un rival que le puso a prueba y le obligó a otra pequeña proeza. Nadal estará en la 53ª final de un Masters 1.000 y optará a ganar el cuarto título de la temporada en un escenario en el que ha sido campeón en 2007, 2009 y 2013.

"Mi enhorabuena a Carlos, es un oponente increíble. Le deseo lo mejor para el futuro. Las condiciones eran de mucho viento. Me mantuve mentalmente. Luché y soporté situaciones muy difíciles. Estoy muy orgulloso", decía Nadal tras superar otro partido complicado ante un rival al que no duda en señalar ya como "un gran campeón" y en el que se ve reflejado por su "humildad, talento y trabajo". Un duelo generacional en el que Nadal defendió el presente y Alcaraz demostró su gran futuro.

Cuando Nadal debutó en 2004 debutó en Indian Wells , Alcaraz gateaba por su casa de ese aprendiz de campeón que tenía al otro lado de la red, gateaba por su casa de El Palmar (Murcia). A sus 35 años y con 21 Grand Slams en su palmarés, Nadal afrontaba un duelo generacional, en el que estaba en juego mucho más que una victoria. Alcaraz, a sus 18 años, entraba dispuesto a plantar cara al tenista que tenía en un póster de su habitación desde que soñaba con ser profesional. Los dos se habían enfrentado ya hace 10 meses en el Masters 1.000 de Madrid, en segunda ronda el 5 de mayo, el día del cumpleaños de Alcaraz. No hubo regalo, Alcaraz debió conformarse con el pastel que le dieron en la Caja Mágica. Nadal se llevó la victoria fácilmente por 6-1 y 6-2.

Alcaraz llegaba Indian Wells con unas expectativas distintas. En el puesto 19 mundial, con 12 victorias y solo una derrota en esta temporada tras haber ganado el torneo en Río de Janeiro, su primer 500. Jugaba su primera semifinal en un Masters 1.000 y era el tenista más joven que lo conseguía en Indian Wells después de André Agassi, que lo logró con 17 años en 1988.

Esta vez su cuerpo ya estaba esculpido y preparado para intentar dar el golpe. Y lo quiso demostrar de salida con una salida de toro. Le cedió el saque a Nadal y se lo arrebató para hacer el primer 'break'. Salvó después seis bolas de 'break' en un juego que se alargó 12 minutos para colocarse con ventaja de 2-0 en el marcador. Alcaraz estaba desbocado sobre la pista.Nadal aguantó el golpe. La experiencia es un grado. Sacó su veteranía, paciencia y control de la situación para darle la vuelta al marcador. El exnúmero 1 se apuntó cuatro juegos seguidos ante su alumno más aventajado. Un jugador que ha dicho le recuerda a él. Alcaraz tenía que recuperarse del golpe. Igualó logró el marcador, con un segundo 'break' y tras salvar un 0-40 en contra .

Pero en ese momento el viento empezó a soplar con más fuerza sobre la central de Indian Wells y Nadal, que en esas situaciones se encuentra como pez en el agua, aprovechó el momento para dar el golpe y llevarse el set, rompiendo de nuevo el saque de Alcaraz tras 67 minutos.

El primer paso estaba dado aunque un tercer protagonista entró en juego. Las ráfagas de viento se transformaron en una tormenta que soplaba del desierto, hacía bailar papeles, dejaba caer la arena sobre la verde pista, tiraba incluso un palo de la red y convertía el juego en una lotería.

