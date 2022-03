Gasly, por delante de los Ferrari, manda en los primeros libres de Baréin

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Barein, el primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sakhir, en las afueras de Manama, la capital del país; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) marcaron el tercero y el octavo tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el décimo.

En la mejor de sus 22 vueltas, Gasly cubrió, con neumático blando, los 5.412 metros de la pista bareiní en un minuto, 34 segundos y 193 centésimas, 364 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 418 de ventaja sobre el español Carlos Sainz, los dos pilotos de Ferrari, que marcaron sus cronos con el compuesto medio.

El madrileño Sainz, de 27 años, que afronta su séptima temporada en la F1, la segunda en la 'Scuderia', giró 22 veces y se inscribió tercero en la tabla de tiempos de una sesión en la que se rodó con los neumáticos de la gama de compuestos más dura (C1, C2 y C3) y que estuvo interrumpida durante algo más de diez minutos, con bandera roja, para retirar de la recta de meta los desperfectos derivados de la pérdida del pontón próximo a la rueda trasera derecha del Alpine del francés Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso.

El doble campeón mundial asturiano giró trece veces en la pista en la que ganó tres veces (2005, 2006 y 2010) y en su mejor vuelta paró el crono, con blandos, a 807 milésimas del tiempo de Gasly. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón mundial, marcó el quinto tiempo, al quedarse a 549 milésimas del galo, con neumático medio; mientras que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo y que el año pasado se tuvo que conformar con el subcampeonato, acabó séptimo la primera sesión: a siete décimas y media; y con la goma blanda.

'Checo' Pérez, que encara su duodécima temporada en la categoría reina y la segunda como compañero de 'Mad Max' en Red Bull, marcó el décimo crono del ensayo: el bravo piloto tapatío giró 22 veces y en su mejor intento se quedó, con el medio, a 857 milésimas de Gasly.

En este primer Gran Premio de la temporada no participa el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), cuádruple campeón mundial (2010-13, con Red Bull) y que dio positivo por covid-19 el jueves. Vettel fue sustituido por su compatriota Nico Hülkenberg, que marcó el decimosexto crono, a un segundo y 622 milésimas del del francés de Alpha Tauri.

