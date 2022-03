El Atlético conquista Old Trafford y se mete en cuartos de Champions

El Atlético conquistó Old Trafford, confirmando las buenas sensaciones de la ida y ganó al United en el Teatro de los Sueños en un ejercicio de solidaridad defensiva y buena lectura ofensiva. Supo correr cuando tocaba, tocar cuando lo perdía el partido y atrincherarse cuando el duelo lo exigía. Clasificación merecida, por tanto, de un equipo que fue mejor en el Metropolitano y dominó las dos áreas en Manchester.

Comenzó el Manchester United con más nervio que en el Metropolitano, saliendo a presionar alto. Algo que Simeone había previsto a juzgar por el juego directo que proponía en ocasiones para las inteligentes apariciones de Griezmann y Joao Félix. Los dos equipos llegaban al área rival y la fragilidad de ambas defensas invitaba a pensar que habría goles. Al cuarto de hora Oblak, en una intervención con la cara ante Elanga, y De Gea, tremenda parada a disparo de De Paul, salvaron a los suyos. Las defensas confirmaban las sospechas. Las delanteras afinaban la puntería.

Herrera se diluía, pero De Paul leía bien el partido y Koke ponía el tapón en la medular. Cholo había dejado a Kondogbia en el banquillo, prefiriendo armar un trivote con cinco atrás, para dejar la intendencia ofensiva a Griezmann y Joao Félix. Los rojiblancos se despreocupaban del marcador de inicio, más pendientes de sobrevivir el arreón inicial de los de Rangnick en Old Trafford. Dominaban los locales, pero los visitantes manejaban bien los espacios en la contra. Guardaba la ropa el Atlético, que ya llegaría el momento de nadar. El empate en el Metropolitano convertía el partido en una final a la hora de gestionarlo. Y ahí pocos miden mejor que Simeone.

Dos goles en ocho minutos

Pasaban los minutos y los rojiblancos no terminaban de conectar mediocampo y delantera. Griezmann se movía con inteligencia, pero Joao Félix se pasó la primera parte persiguiendo balonazos. Hasta el minuto 33, momento en el que Koke superó la cortina defensiva del mediocampo del United saliendo con una pared para servir a Llorente en el espacio, quien sirvió a Joao Félix para marcar. Lástima que Marcos estuviera en fuera de juego por centímetros. El gol mostraba el camino a los de Simeone: animarse a tocar asociándose y trabajar en los espacios. Una jugada que desnudó las costuras locales, que arriba atacaban por acumulación, más por empuje que por desborde. Y en ese voluntarismo destacaba un Cristiano que se descolgaba a las bandas para participar en las jugadas, cosa que le alejaba del área para tranquilidad atlética.

El taconazo de João Félix

El centro de Griezmann

El remate de Lodi



El Atlético se adelanta en Old Trafford. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GDdyEn1heb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 15 de marzo de 2022

Animados por el gol anulado, el mejor De Paul de la temporada arrancó otra jugada con un pase en profundidad a Joao Félix, que tocó de tacón a Griezmann, quien cayó a banda para servir con la derecha al segundo palo, donde Lodi cabeceó a gol. Ocho toques, movimiento por delante del balón y un gol delicioso. Magnífica noticia y en un momento idóneo. El United se cargaba de dudas con un Cristiano que ya dejaba síntomas de frustración. El Atlético se cargaba de confianza con el balón en los pies y silenciaba el 'Teatro de los Sueños' antes de irse al descanso clasificado para cuartos.

Comenzó la segunda parte con un Atlético mandón, apretando arriba y desconectando al Manchester arriba. Se impacientaba la grada local y Simeone aplaudía el despliegue de los suyos. No había noticias de Fred o Bruno Fernandes en el medio, lo que pagaba un Cristiano desesperado. Una volea de Sancho, otro jugador desparecido, saludó la hora de partido. Dominado, pero no sitiado, el Atlético veía pasar los minutos. Rangnick buscó piernas frescas con Pogba, Matic y Rashford cuando Griezmann estuvo cerca de superar a De Gea con una vaselina. A falta de veinte minutos aún no había tocado zafarrancho el United, un síntoma de la situación anímica de este equipo. La salida de Cavani embarcaba a los locales en la épica y Oblak salvaba a los suyos en un testarazo de Varane. Simeone mantenía a su once en el césped sin tocar lo que funcionaba. Pero Koke se rompió y el Cholo blindó la medular con Kondogbia. Y el Atlético echó la persiana conquistando Old Trafford con suficiencia y menos angustia de la esperada. El Atlético está en cuartos y tiene el colmillo retorcido.

Ficha técnica:

Manchester United: De Gea (7); Dalot (6), Varane (5), Maguire (5), Telles (4); Fred (4), McTominay (5); Elanga (6), Fernandes (4), Sancho (4); Cristiano Ronaldo (5). Técnico: Rangnick (5). Cambios: Pogba (5) por Elanga (m.67), Matic (5) por McTominay (m.67), Rashford (4) por Bruno Fernandes (m.67), Cavani (4) por Fred (m.77), Mata por Maguire (m.82)

Atlético de Madrid: Oblak (9); Llorente (8), Savic (6), Giménez (6), Reinildo (7), Lodi (7); Koke (7), Herrera (5), De Paul (8); Joao Félix (7), Griezmann (8). Técnico: Simeone (7). Cambios: Kondogbia (6) por Koke (m.80), Felipe (sc) por Joao Félix.

Gol: 0-1, Lodi (m.41)

Árbitro: Slavko Vincic (7), Eslovenia.

Tarjetas: De Paul (m.43), Matic (m.81) y Herrera (m.81).

