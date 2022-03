Alonso y la Fórmula 1: una historia inagotable

Fernando Alonso está a punto de iniciar su 19ª temporada en el Mundial y salvo imprevisto, este año se convertirá en el piloto con más grandes premios disputados en la historia de la Fórmula 1. El asturiano, que debutó en Australia en 2001, suma un total de 334 GP, es decir, está a 16 de igualar el récord de longevidad de Kimi Raikkonen (350). 'Iceman' ya no sigue en activo y Alonso tiene 22 carreras por delante para alcanzarle en 2022.

Pero Fernando, que abandonó el campeonato en 2018 y decidió volver el pasado año para enrolarse en el nuevo proyecto de Alpine y Renault, no está en la parrilla movido por las estadísticas. A sus 40 años y después de dos décadas en la elite del automovilismo, si algo motiva al bicampeón español no es otra cosa que ganar. Y en ello está, aunque algunos desconfíen todavía del ‘Plan’ que Alonso y Alpine se llevan entre manos. “Hay que creer”, afirma él.

De momento, las expectativas son mejores tras los test de Bahrein, que Alonso despidió con un buen sabor de boca, después de dejar atrás los incontables problemas de ‘juventud’ que reveló su nuevo monoplaza A522 desde el inicio de la pretemporada en Barcelona.

La imagen de su Alpine envuelto en una espesa humareda en el Circuit no causó la mejor impresión y las incidencias se repitieron también en el circuito de Sakhir. Sin embargo, en su último día de pruebas Alonso pudo completar 122 vueltas (4º) y se bajó del coche convencido de que “vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba a la primera carrera”.

En cuanto a su sueño de lograr una tercera corona, Fernando cree que las nuevas reglas que inaugura este año la F1 para equilibrar la parrilla y potenciar el espectáculo le favorecen: “Pienso que a corto o medio plazo tendremos nuestra oportunidad”, subraya.

Fernando ha escrito algunas de las páginas más brillantes en la historia de la F1 y además de sus dos títulos mundiales (2005 y 2006), atesora un total de 32 victorias, 22 poles, 98 podios, 23 vueltas rápidas, 1.769 vueltas en cabeza y 1.980 puntos. Pero lo mejor de todo es que después de 20 años en el ‘Gran Circo’ el piloto asturiano no ha perdido la ilusión ni su característica ambición.

“Todavía estamos aprendiendo sobre los nuevos coches y sus configuraciones. Probamos varias cosas con algunos resultados claros y eso es lo que quieres hacer en los test. Fue muy productivo y estamos mejor de lo esperado”, relató Alonso en Bahrein con una sonrisa.

A estas alturas ni los propios pilotos saben exactamente dónde están respecto a la competencia. Red Bull, Ferrari y Mercedes, por este orden, parecen favoritos ahora mismo, aunque Fernando advierte de hasta la primera clasificación de la temporada, este sábado 19 de marzo, no habrá una imagen definida de la parrilla: “No sabemos qué están haciendo los demás, qué programa han seguido en los test y cuánto combustible llevaban. Así que mejor centrarnos en nosotros para llegar en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí, ser capaces de reaccionar y evolucionar rápido en la fábrica”.

Otmar Szafnauer, que se estrena al frente del equipo Alpine, mantiene la prudencia en su valoración de la pretemporada, pero el balance es positivo: “En la última jornada de test en Bahrein pudimos completar una cantidad significativa de trabajo de cara al primer gran premio. Esteban y Fernando dieron más de 100 vueltas cada uno y con eso pudimos compensar la pérdida de tiempo en la pista en el último día del test de Barcelona. Nos centramos en afinar la configuración y mejorar muchos de los detalles más sutiles. Muchas vueltas significan mucho aprendizaje y hemos progresado significativamente con el coche esta semana. Esperamos realizar más mejoras en los próximos días”, avisa.

