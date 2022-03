Pogacar y Roglic siguen líderes en Italia y Francia

La París-Niza y la Tirreno-Adriático entran en el fin de semana decisivo, donde se resuelven ambas clasificaciones generales, con Primoz Roglic, en el caso de Francia, y Tadej Pogacar, en la ronda italiana, como líderes de la carrera, aunque la situación parece mucho más controlada por parte del más veterano de los dos corredores eslovenos.

La París-Niza afronta sus dos últimas etapas con la montaña en su menú, este sábado en el Turini y el domingo con las cimas que rodean a Niza, la capital de la Costa Azul. La Tirreno-Adriático vivirá la etapa reina con la doble ascensión a Carpegna. Roglic, sobre todo, deberá evitar los contratiempos que le llevaron el año pasado a perder la 'carrera del sol' en el último suspiro. Pogacar, por su parte, tendrá que vigilar, sobre todo, a Remco Evenepoel, que este viernes se ha mostrado muy activo en los muros de la parte final de la quinta etapa de la prueba. En Italia, tanto Enric Mas como Mikel Landa han estado muy metidos en carrera, con Marc Soler como principal ayudante de Pogacar en el Emirates.

🙌 Sul traguardo di Fermo ad alzare le braccia al cielo è @WarrenBarguil! Guarda l'ultimo chilometro 👇



🙌 At the finish line in Fermo, it is @WarrenBarguil who raises his arms to the sky! Watch the last km 👇#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/ovHBrikFrk